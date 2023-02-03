تطوير طلاء يحمي الخلايا الشمسية من العوامل البيئية على الأرض

وقال أحمد كرماني، مؤلف الدراسة، إن "طبقة طلاء أكسيد السليكون رقيقة جدا ولا تتجاوز الميكرون (أرق من الشعرة بحوالي 100 مرة) تقلل وزن حواجز الحماية التقليدية من الإشعاع بأكثر من 99%".

وأضاف: "استخدام طبقة السليكون يمثل خطوة أولى لتصميم غلاف خفيف الوزن ومنخفض التكلفة لخلايا (بيروفسكيت)"؛ وفقا لموقع ساينس ديلي.

وتمر البروتونات عالية الطاقة عبر الخلايا الشمسية دون التسبب بضرر كبير، لكن البروتونات منخفضة الطاقة الموجودة بكثرة في الفضاء تسبب ضررا كبيرا للخلايا.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشر إينرجي" العلمية، إلى أن إضافة طلاء أكسيد السليكون يحمي خلايا "بيروفسكيت" من التلف، حتى من البروتونات منخفضة الطاقة.

وخلال المحاكاة، عرّض الباحثون خلايا "بيروفسكيت" الشمسية لبيئة رطبة ودرجة حرارة غير منضبطة لأيام عدة، لاختبار أداء تخزين الخلايا للطاقة في ظروف غير اعتيادية، واختبار مرونة الطلاء في الفضاء، إمكانية الاستفادة منه في تطبيقات عديدة مستقبلا.

وحافظت الخلايا المحمية بالطلاء على كفاءتها الأولية، في حين تعرضت الخلايا غير المحمية لتحلل شديد تراوحت نسبته بين 19.4% إلى 10.8%.

واختبر الباحثون تعرض الخلايا الشمسية للفوتونات فوق البنفسجية المشابهة لبيئة مدار الأرض، وتعرضت الخلايا غير المحمية للتلف خلال 8 دقائق، في حين احتفظت الخلايا المحمية بكفاءتها الأولية ولم تنخفض إلا بعد مرور 30 دقيقة.