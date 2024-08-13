كشفت دراسة علمية حديثة أن الأنهار الجليدية الاستوائية الواقعة على ارتفاعات عالية في جبال "الأنديز"، أصبحت أصغر مما كانت عليه منذ العصر الجليدي.

ورأى العلماء، في الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس" العلمية، هذا الشهر، أن ذلك يعدّ حدثاً مثيراً للقلق وقد ينذر بذوبان الأنهار الجليدية مستقبلاً في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الدراسة، فإن الأنهار الجليدية الاستوائية تراجعت على مدى العقود الأخيرة، وأصبحت الآن أصغر مما كانت عليه منذ 11700 عام على الأقل.

ويقول العلماء أن ذلك يجعل المناطق الاستوائية أول منطقة كبيرة توثق مثل هذا التراجع، وفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتحذر الدراسة من أن الاحتباس الحراري العالمي، أدى بالفعل إلى رفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية، وأن المزيد من الذوبان سيطال الأنهار الجليدية الأخرى في جميع أنحاء العالم.