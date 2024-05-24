كيف يعيش أول شخص زُرعت في دماغه شريحة إيلون ماسك؟

واجهت أول تجربة أجرتها شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك "نيورالينك" لزراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشرية، عيوبًا كبيرة، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وخلال التجربة، أزالت "نيورالينك" دائرة عظمية من جمجمة نولاند أربو، البالغ من العمر 30 عامًا، ووضعت مجسات استشعار رفيعة في دماغه، كما تم وضع كمبيوتر صغير في الأعلى، وأغلقت الفتحة.

وتقول الصحيفة إن أربو أول مريض يشارك في التجربة السريرية للبشر الذين يختبرون جهاز "نيورالينك"، وقد قوبل تقدمه المبكر بالإثارة، ورغم عيوبها، إلا أنه لا يشعر بأي ندم.

ودرّب أربو، بمعاونة المهندسين، برامج الكمبيوتر لترجمة إطلاق الخلايا العصبية في دماغه إلى عملية لتحريك المؤشر لأعلى وأسفل وحوله وسرعان ما أصبح تحكمه في المؤشر مرنًا جدًا.

لكن بمرور الأسابيع، انزلق حوالي 85% من مثبت الجهاز من دماغه، وكان على موظفي الشركة إعادة تجهيز النظام للسماح له باستعادة السيطرة على المؤشر.

ورغم حاجته إلى تعلم طريقة جديدة للنقر على شيء ما، فإنه ما زال بإمكانه تمرير المؤشر عبر الشاشة، وقال إن الشركة نصحته بعدم إجراء جراحة لاستبدال المجسات، مضيفًا أن الوضع استقر.

نكسة وآمال

وأصبحت النكسة علنية لاحقًا. ورغم أن تضاؤل النشاط كان صعبًا ومخيبًا للآمال في البداية، فإن أربو رأى أن الأمر يستحق العناء لتتقدم "نيورالينك" في مجال التكنولوجيا الطبية، وتساعد المرضى على استعادة الكلام أو البصر أو الحركة.

و"نيورالينك" تعدّ واحدة من 5 شركات تستفيد من عقود من البحث الأكاديمي لتصميم جهاز يمكن أن يساعد في استعادة الوظيفة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأمراض التنكسية.

وفي حين ركزت عروض ماسك على طموحات الخيال العلمي، مثل التخاطر، لمستهلكي التكنولوجيا الفائقة، فإن تجربة أربو تظهر إمكانية التقدم في مجال طبي فريد.

وأعلنت الشركة، هذا الأسبوع، أنها حصلت على إذن من إدارة الغذاء والدواء لمواصلة اختبار الغرسات على مرضى إضافيين، لكنها لم تقدم تفاصيل أكثر حول الخلل غير المتوقع.

وكان أربو قد أصيب بالشلل من الفقرة الرابعة في رقبته إلى الأسفل، جرّاء حادثة غرق خلال السباحة في إحدى البحيرات، خلال عمله في بنسلفانيا مستشار تخييم، بعد تخرجه من الجامعة.

وفي السنوات التي تلت الحادث، حاول التكيف مع مجموعة من الأجهزة المخصصة لمساعدة المصابين بالشلل، وكان "سيري" على جهاز "الآيباد"، مساعده الذي سهل عليه الاتصال بأصدقائه ومراسلتهم.