أندرويد أوتو مقابل أبل كاربلاي.. أيهما الأفضل؟

عندما يتعلق الأمر بأنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة، فقد غير كل من "أندرويد أوتو" و"أبل كاربلاي" تجربة المستخدم للسائقين، بحيث يقدم كلاهما نهجاً مبتكراً تم تصميمه وفقاً للطريقة التي نستخدم بها هواتفنا الذكية، مما يجنبنا عناء التعرف على واجهة استخدام أخرى.

ويعمل "أندرويد أوتو" مع هواتف أندرويد، تماماً مثل "أبل كاربلاي" الذي يعمل مع معظم أجهزة آيفون. والأهم من ذلك، أن كلا النظامين يسمحان للسائقين بالوصول إلى بياناتهم الشخصية وتفضيلاتهم بغض النظر عن السيارة التي يقودونها، من دون الحاجة إلى تعيين تفضيلاتهم من نقطة الصفر في كل مرة يبدلون فيها السيارات، وهو أمر ملائم بشكل خاص عند مشاركة السيارة أو عند استخدام سيارات التأجير.

ومع ذلك، فإن أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ليسا متشابهين، ولكل منهما أوجه قصور قوية. وفي هذا المقال قمنا بمقارنة النظامين، لا سيما بعد الوظائف الجديدة التي أتاحتها عملية الإصلاح الأخيرة لنظام أندرويد أوتو.

واجهة المستخدم

حتى وقت قريب لم تعرض واجهة أندرويد أوتو سوى تطبيق واحد على شاشة السيارة، من دون خيار تعدد المهام. في المقابل، قدمت أبل كاربلاي واجهة مستخدم للوحة القيادة منذ iOS 13، تدمج الموسيقى والخرائط واقتراحات Siri في شاشة واحدة، الأمر الذي يسهل الوصول إلى كل ما تحتاجه بسرعة ومن دون التبديل بين تطبيق وآخر.

من جهتها، قامت غوغل مؤخراً بتحديث أندرويد أوتو ليعرض الاختصارات لأحدث تطبيقات الموسيقى والتنقل والهاتف، مما يسهل الانتقال إليها أثناء القيادة. وبذلك أصبح أندرويد أوتو على قدم المساواة مع أبل كاربلاي، ما يعني التعادل بين النظامين.