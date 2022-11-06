"واتس أب" يطلق ميزة "المجتمعات"

أطلق تطبيق "واتس أب" التابع لشركة "ميتا" الأمريكية، ميزة جديدة تُدعى "المجتمعات" لزيادة فاعلية استخدام المحادثات الجماعية في المجموعات.

وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي "واتس أب" بربط المجموعات ببعضها ضمن تصنيف واحد، لتسهيل التواصل مع عدد أكبر من الأشخاص في سياق واحد.

وأوضحت الشركة: "يمكن لمجموعات الأشخاص المرتبطة ببعضها؛ مثل الجيران أو أولياء الأمور في المدارس أو الزملاء في العمل وفي الشركات، أن يتواصلوا مع بعضهم ضمن مجتمع واحد على التطبيق"؛ وفقا لموقع "سوشل ميديا تودي".

وتفيد الميزة الجديدة في لعب دور في تنظيم المحادثات على تطبيق "واتس أب" إذ يمكن وضع شرح للمجتمع الواحد المؤلف من مجموعات متعددة على تطبيق المحادثة، فضلا عن وجود قائمة بالمجموعات الموجودة ضمن المجتمع، ليستطيع الأعضاء الانضمام إلى أي مجموعة منها.

ويسعى تطبيق "واتس أب" إلى ابتكار استخدامات أخرى للمحادثات، فضلا عن تسهيل إيجاد طرق جديدة للتواصل.

ويمكن للميزة أيضا أن توفر خيارات جديدة أمام الشركات لبناء قاعدة من المهتمين، من خلال جمع المجموعات في مكان واحد.

ومن الملاحظ توجه الشركات حديثا لمشاركة المحتوى من خلال الرسائل مباشرة عوضا عن نشر المنشورات عنها، وقد يصبح تطبيق "واتس أب" مفيدا جدا لتطوير هذا المجال.