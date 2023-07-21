آيفون 16 برو ماكس.. مزايا مدهشة في الكاميرا

وستحتوي كاميرا الهاتف على ثلاث مزايا كبيرة مقارنة بالنسخة الأخيرة من الهاتف، وفقا لمنشور على حساب مختص بتسريبات الأخبار التقنية والمعروف باسم "Digital Chat Station".

ويتضمن الهاتف مستشعر كاميرا رئيسيا أكبر بكثير، وبصريات عدسة محسّنة وعدسة "تقريب فائقة" جديدة تماما، ومن المتوقع أن تكون أقوى بكثير من عدسة "الزوم" المنظار الجديدة المزودة بجهاز iPhone 15 Pro Max الذي سيتم الكشف عنه خلال الخريف القادم.

وستتفوق كاميرا الهاتف الجديد على الكاميرا المقربة لهاتف Samsung Galaxy S23 Ultra، والتي يبلغ طولها البؤري 230 مام، أما كاميرا الهاتف الجديد Ultra Telephoto فتكون بطول بؤري عالي يبلغ 300 ملم.

يعد التكبير/التصغير بعيد المدى ترقية مطلوبة بشدة لكاميرا هواتف آيفون، والتي تتخلف عن أفضل الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" الرائدة في هذا الصدد.