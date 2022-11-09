ساعات Wear OS 3 الذكية تواجه مشكلة مع الواجهات القديمة
يحتوي نظام التشغيل Wear OS من شركة غوغل على مجموعة ضخمة من واجهات الساعات التي تم تطويرها على مر السنين والتي جذبت اهتمام الكثير من المستخدمين خلال السنوات الماضية.
ومع ذلك، قد ترغب في التعامل مع الأحدث لأن الواجهات التي لا تستخدم أحدث ممارسات التطوير تؤدي إلى حدوث خطأ غير عادي إلى حد ما على الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS 3، بحسب موقع "9To5Google".
وعلى ما يبدو، تقوم واجهات الساعات القديمة بإيقاف تشغيل وضع "التشغيل دائمًا" AOD (Always-On Display) بعد 15 دقيقة.
واختبر الأشخاص في موقع "9To5Google" هذا مع واجهات ساعات أقدم مثل Looks on a Pixel Watch و Fossil Gen 6 Wellness، والتي خرجت من الصندوق مع Wear OS 3.
يشار إلى أن تلك المشكلة لم تظهر على الساعات الذكية من طراز Galaxy Watch 4 من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية.
ويعد وضع "التشغيل دائمًا" ميزة جميلة لأنه يمكنك إلقاء نظرة سريعة على ساعتك الذكية لمعرفة الوقت أو الطقس أو درجة الحرارة أو نسبة البطارية.
وإن الاضطرار إلى النقر على الشاشة لإيقاظها إذا تم تعطيل إيماءة الرفع للاستيقاظ ينفي الغرض من ميزة "التشغيل دائمًا" AoD.
وقد يكون الأمر أكثر إزعاجًا في المواقف التي تكون فيها يداك منشغلتين، وأنت تنظر إلى معصمك من زاوية.
وعندما تم التحقيق في هذه المشكلة من قبل أحد المطورين، وجد أن الخطأ يؤثر على الساعات التي لم يتم بناؤها باستخدام مكتبة Jetpack Watch Face.
ومن المفترض أن يحل هذا محل مكتبة الدعم للأجهزة القابلة للارتداء السابقة ويصبح مستقرًّا في ديسمبر 2021.
في الواقع، يشير ملف الخطأ إلى أن مخزون Pixel Watch يستخدم مكتبة Jetpack Watch Face.
وتبحث غوغل بنشاط عن حل للمشكلة، وفي حين أنهم قد يتوصلون إلى حل مؤقت أو دائم، فإن الحل طويل المدى لهذه المشكلة سيجعل المطورين يقومون بتحديث وجوه ساعتهم.