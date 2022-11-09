ساعات Wear OS 3 الذكية تواجه مشكلة مع الواجهات القديمة

يحتوي نظام التشغيل Wear OS من شركة غوغل على مجموعة ضخمة من واجهات الساعات التي تم تطويرها على مر السنين والتي جذبت اهتمام الكثير من المستخدمين خلال السنوات الماضية.

ومع ذلك، قد ترغب في التعامل مع الأحدث لأن الواجهات التي لا تستخدم أحدث ممارسات التطوير تؤدي إلى حدوث خطأ غير عادي إلى حد ما على الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS 3، بحسب موقع "9To5Google".

وعلى ما يبدو، تقوم واجهات الساعات القديمة بإيقاف تشغيل وضع "التشغيل دائمًا" AOD (Always-On Display) بعد 15 دقيقة.

واختبر الأشخاص في موقع "9To5Google" هذا مع واجهات ساعات أقدم مثل Looks on a Pixel Watch و Fossil Gen 6 Wellness، والتي خرجت من الصندوق مع Wear OS 3.

يشار إلى أن تلك المشكلة لم تظهر على الساعات الذكية من طراز Galaxy Watch 4 من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية.