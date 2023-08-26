"غوغل" تختبر ميزة تحويل النص إلى كلام في متصفح "كروم"
تختبر شركة "غوغل" ميزة تحويل النص إلى كلام في متصفح "كروم" لنسخة الحواسيب، وهو ما يسمح بقراءة المقالات دون أي إعلانات، كما تُجري اختبارًا للقراءة بصوت عالٍ في "كروم"، حيث تقرأ الميزة بشكل أساسي المقالة بأكملها.
وتمتلك العديد من المتصفحات والتطبيقات، مثل "Pocket"، تلك الميزة، لكن "غوغل" تطرحها في الوقت الراهن لمتصفح "كروم" عبر قناة "Chrome Canary" من خلال جهاز الحاسب، وفقًا لما ذكر "aitnews".
وعند فتح المقال في وضع القراءة ضمن نسخة "Chrome Canary" عبر جهاز الحاسوب، يظهر خيار جديد، إذ يمكن للمستخدم النقر فوق زر التشغيل أعلى المقالة الظاهرة في وضع القراءة حتى تقرأ "غوغل" المقالة بصوت عالٍ.
ورجح الموقع أن تستغرق ميزة القراءة بصوت عالٍ في "كروم" بعض الوقت قبل أن تصبح جاهزة للاستخدام، حيثُ يمكن في الوقت الراهن استخدام ملحقات "كروم" لإضافة إمكانات القراءة بصوت عالٍ ريثما توفرها الشركة بشكل رسمي.