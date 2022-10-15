شركة إيطالية تصمم أول سيارة تعمل بكبسولات هيدروجينية قابلة للتغيير

صممت شركة "بينينفارينا" الإيطالية سيارة تعمل على الوقود الهيدروجيني المخزن في 6 كبسولات قابلة للتبديل، فضلًا عن خزان ثابت للوقود الهيدروجيني.

وطورت الشركة السيارة الهيدروجينية ضمن مشروع "نام إكس" الفرنسي المغربي، وعرضتها في معرض "باريس موتور شو" مع مجموعة من السيارات عديمة الانبعاثات الكربونية.

وسجلت الشركة براءة اختراع باعتبار سيارتها هي الأولى من نوعها القادرة على تغيير تجربة القيادة النظيفة، وزيادة الاعتماد على الوقود الهيدروجيني.

وقالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت: "نتجه نحو تحقيق هدف مزدوج يتمثل بطموحنا لنصبح علامة مرجعية في عالم السيارات عديمة الكربون، فضلًا عن اكتشاف تقنيات جديدة في عالم النقل".

وتصب جهود الشركة في إطار التوجه الجديد لتحول قطاع صناعة السيارات إلى الطاقات النظيفة غير المسببة بانبعاثات كربونية.

وتركزت جهود شركات صناعة السيارات حديثًا على السيارات الهيدروجينية والسيارات الكهربائية.

وتمتاز سيارة "نام إكس" بتصميم يجمع بين تصاميم السيارات في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وتصميم السيارات الحديثة.

وتستطيع السيارة الهيدروجينية رباعية الدفع أن تقطع مسافة 400 كيلومتر قبل الحاجة لتزويدها بالوقود، ولم توضح الشركة عدد الكبسولات اللازمة لذلك، أو ما إذا كان الخزان يشكل احتياطيًا لمنع توقف السيارة عند فراغ الكبسولات.

كما تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 250 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع إطلاقها في الأسواق بحلول، العام 2025، وبقيمة لا تتعدى 95 ألف دولار.

وتمتاز السيارات الهيدروجينية بإمكانية تعبئتها بالغاز بالطريقة نفسها التي نعبئ بها السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، واستغراقها للمدة الزمنية ذاتها اللازمة للتعبئة.

ولكن إمكانية استخدام كبسولات معبئة مسبقًا لتزويد السيارة بالوقود الهيدروجيني، يمثل نقلة نوعية في تسهيل وصول الوقود إلى المناطق النائية والبعيدة عن محطات الوقود، إذ يمكن أن تستثمر شركات تجارية في توصيل الكبسولات إلى منازل المستخدمين مباشرة.

ويمكن أن تلعب التقنية الجديدة دورًا كبيرًا في تشجيع المستخدمين على شراء سيارات هيدروجينية، فضلًا عن سهولة عملية التعبئة التي تتشابه مع تقنيات أخرى موجودة في حياتنا اليومية مثل استخدام الغاز المنزلي، ويمكن توسيع تقنية التعبئة الجديدة لتشمل مجالات أخرى من النقل مثل الآليات الزراعية، والدراجات؛ وفقًا لموقع توب غير.