خصائص جديدة يقدمها برنامج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت
تشهد أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، تطورًا يوميًّا لتواكب حاجات المستخدمين، حيث بات بإمكان برنامج Copilot AI الجديد من مايكروسوفت التعامل مع كل شيء في ميدان الأعمال، بدءًا من الكتابة الإبداعية، البرمجة وحتى تحرير الصور.
وجرى دمج مساعد Copilot AI الجديد من شركة مايكروسوفت مباشرةً في تطبيقات ويندوز 11 ومايكروسوفت Edge وOffice.
ومن خلال ذلك، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي العملي هذا معالجة جميع أنواع المهام، بدءًا من الكتابة الإبداعية وحتى البرمجة وإنشاء الصور.
إنشاء جميع أنواع المحتوى النصي
تتمثل إحدى إمكانيات AI Copilot الأساسية في إنشاء محتوى مكتوب بناءً على مطالب المستخدم وتعليماته، في حال الحاجة إلى سيرة ذاتية قصيرة أو مسودة لمنشور مدونة، أو مساعدة في إعادة صياغة رسالة بريد إلكتروني فإن بإمكان البرنامج القيام بذلك.
ولتنفيذ مثل هذه المهام، فما على المستخدم سوى كتابة ما يحتاجه، وسيقوم AI Copilot بإعداد بعض النصوص لتتمكن من العمل عليها، فيما يمكن لروبوتات الدردشة الأخرى القيام بذلك أيضًا، ولكن ما يميز AI Copilot هو صياغته الإبداعية أو المتوازنة والدقيقة التي يمكن الاعتماد عليها.
الحصول على إجابات من مصادر الويب
لا يقوم برنامج AI Copilot بإنشاء المحتوى فحسب، بل يمكنه أيضًا الإجابة عن الأسئلة من خلال البحث في الويب لأنه متصل به وبالتالي يمكنه الحصول على إجابات في الوقت الفعلي بناءً على الأحداث الجارية.
ويمكن للمستخدم طرح أسئلة مثل "كيف يمكنني رؤية كسوف الشمس الكلي القادم ومشاهدته"، وسيقوم بإنتاج إجابات وثيقة الصلة بالموضوع.
المساعدة في التوثيق
ومن إحدى قدرات AI Copilot التي يجهلها كثيرون، هي تلخيص الوثائق والتقارير المطولة، فسواء كان المستخدم بحاجة إلى تلخيص محضر الاجتماع، أو استخلاص النقاط الرئيسة من عقد ما، أو الحصول على نظرة عامة عالية المستوى لورقة بحثية، يستطيع برنامج AI Copilot أن يحلل النص الذي يقدم إليه، ثم يقدم ملخصًا مركزًا في ثوانٍ.
ولتنفيذ مثل هذه المهمة، ما على المستخدم سوى تحميل الملف واستخدام مطالبة مثل "تلخيص النقاط الرئيسة من هذا المستند"، ويمكن الطلب من AI Copilot أيضًا إعادة صياغة الملخصات لفئة معينة، أو استخراج نقاط بيانات معينة، أو حتى إعادة الكتابة بأسلوب الكتابة.
كما يسمح الإصدار المجاني بتلخيص ملفات يصل حجمها إلى 1 ميجابايت، لكن الترقية إلى Copilot Pro تفتح حدود الملفات التي يصل حجمها إلى 10 ميجابايت بالإضافة إلى ميزات متميزة أخرى.
المساعدة في البرمجة
باعتباره نظام ذكاء اصطناعي صديقًا للمطورين، يتألق برنامج AI Copilot حقًا عندما يتعلق الأمر بمهام البرمجة، فيمكن الطلب منه كتابة الوظائف أو شرح أخطاء التعليمات البرمجية، أو حتى ترجمة التعليمات البرمجية إلى لغات برمجة مختلفة.
إنشاء وتحرير وإعادة مزج الصور
بفضل التكامل مع نموذج Dall-E، يستطيع AI Copilot إنشاء صور مذهلة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال المطالبات النصية.
ويمكن وصف أشياء مثل "مشهد غابة سحرية مع فطر متوهج ومخلوقات خيالية، وأسلوب فني رقمي"، وسيوفر لك Copilot خيارات صور للاختيار من بينها، فيما يمكن بعد ذلك إجراء تعديلات عن طريق إضافة عناصر أو إزالتها.
لكن الأمر الرائع هنا، هو أنه يمكن أيضًا تحميل الصور الخاصة، وسيقوم برنامج Copilot بتحليلها والسماح لك بإنشاء أشكال مختلفة مُعاد تصميمها.
مقارنة المنتجات
في حال كان المستخدم بحاجة إلى مقارنة المواصفات أو الميزات التقنية بسرعة لمنتجات متعددة، فما عليه سوى الطلب من AI Copilot إنشاء جدول مقارنة.
على سبيل المثال، "قم بإنشاء جدول لمقارنة iPhone 15 Pro Max مع Galaxy S24 Ultra" وسيؤدي ذلك إلى إنشاء جدول أنيق يوضح التفاصيل الرئيسة لكل منهما.
التخطيط لرحلات السفر
يعد Copilot مساعد سفر قوي بشكل مدهش، فإذا استخدمت مطالبة مثل "سأزور دبي لمدة 5 أيام في أغسطس، أنشئ خط سير رحلة يجمع بين مناطق الجذب الرئيسية وأعط الأولوية للمناطق التي يمكن المشي فيها،" فسوف يتصفح AI Copilot الويب للعثور على المواقع التي ستحبها وإعداد ما طلبته بالضبط.