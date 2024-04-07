خصائص جديدة يقدمها برنامج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت

تشهد أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، تطورًا يوميًّا لتواكب حاجات المستخدمين، حيث بات بإمكان برنامج Copilot AI الجديد من مايكروسوفت التعامل مع كل شيء في ميدان الأعمال، بدءًا من الكتابة الإبداعية، البرمجة وحتى تحرير الصور.

وجرى دمج مساعد Copilot AI الجديد من شركة مايكروسوفت مباشرةً في تطبيقات ويندوز 11 ومايكروسوفت Edge وOffice.

ومن خلال ذلك، يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي العملي هذا معالجة جميع أنواع المهام، بدءًا من الكتابة الإبداعية وحتى البرمجة وإنشاء الصور.

إنشاء جميع أنواع المحتوى النصي

تتمثل إحدى إمكانيات AI Copilot الأساسية في إنشاء محتوى مكتوب بناءً على مطالب المستخدم وتعليماته، في حال الحاجة إلى سيرة ذاتية قصيرة أو مسودة لمنشور مدونة، أو مساعدة في إعادة صياغة رسالة بريد إلكتروني فإن بإمكان البرنامج القيام بذلك.

ولتنفيذ مثل هذه المهام، فما على المستخدم سوى كتابة ما يحتاجه، وسيقوم AI Copilot بإعداد بعض النصوص لتتمكن من العمل عليها، فيما يمكن لروبوتات الدردشة الأخرى القيام بذلك أيضًا، ولكن ما يميز AI Copilot هو صياغته الإبداعية أو المتوازنة والدقيقة التي يمكن الاعتماد عليها.