إذا كنت تستخدم جهاز آيفون لفترة من الوقت، فمن الطبيعي أن يبدأ في التباطؤ مع مرور الوقت.

وقد يعني هذا في بعض الحالات أنه حان الوقت لتوديع جهاز آيفون الحالي وشراء جهاز جديد، ولكن في أوقات أخرى قد تكون مشكلة بطء جهاز آيفون تحت سيطرتك، بحيث قد يكون الحل بسيطًا.

إفراغ مساحة التخزين المؤقتة

يوجد في آيفون مكان يعرف بذاكرة التخزين المؤقتة التي تخزن عناصر من التطبيقات أو مواقع الويب بحيث يتم تحميلها بشكل أسرع في المرة التالية التي تستخدمها فيها.

وتجمع ذاكرة التخزين المؤقتة العناصر أثناء تصفح الويب أو بث مقاطع الفيديو أو الأفلام، وعند إرسال رسائل نصية تحتوي على صور أو مقاطع فيديو.

وفي تطبيقات مثل الخرائط، يمكن أن تبدأ البيانات المخزنة مؤقتًا في التهام مساحة التخزين المتوفرة لديك على الجهاز.

وللتحقق من مقدار المساحة التي تستخدمها مساحة التخزين هذه، ستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات، ومن ثم عام وبعدها مساحة تخزين آيفون.

وبعد أن يجري الهاتف حساباته، سترى رسمًا بيانيًا للفئات التي تشغل مساحة التخزين.

وبافتراض أن مساحة التخزين المؤقتة تشغل مساحة أكبر مما ينبغي، عليك إفراغها.

إلغاء تحميل التطبيقات

عندما يتم إلغاء تطبيق ما، يتم الاحتفاظ بجميع البيانات الخاصة به في حال قررت إعادة تثبيته.

ولتفريغ بيانات تطبيق، ارجع إلى مساحة تخزين آيفون في الإعدادات، من ثم عام، وانقر على التطبيق الذي تريد تفريغه ثم على خيار تفريغ التطبيق.

يذكر أنه في قسم مساحة تخزين آيفون، توجد قائمة بالتطبيقات مع رقم بجوار كل اسم يشير إلى مساحة التخزين التي يستخدمها. ويمكنك الحصول على نظرة عامة على التطبيقات التي تشغل الذاكرة أو تشغل القليل منها على الفور.

ويمكن أن يساعدك هذا في تحديد التطبيقات التي يجب تفريغها.

امسح ذاكرة سفاري

إذا كنت تستخدم سفاري كثيرًا، فقد يخزن جهاز آيفون سجل الويب والبيانات التي لا تحتاج إليها ببساطة.

ولمسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح سفاري، انتقل إلى الإعدادات، ومن ثم سفاري وامسح السجل وبيانات الموقع.

توقف عن تخزين الرسائل النصية

بشكل افتراضي، يخزن جهاز آيفون الخاص بك جميع الرسائل النصية التي ترسلها وتستقبلها إلى الأبد.

وهذا مناسب إذا كنت بحاجة إلى البحث عن محادثة عمرها 15 شهرًا على سبيل المثال، ولكن ليس مناسبًا جدًا إذا كنت بحاجة إلى استعادة مساحة التخزين الخاصة بك.

ولمنع هاتفك من حفظ الرسائل النصية إلى الأبد، افتح الإعدادات وانقر فوق الرسائل. مرر لأسفل حتى تجد سجل الرسائل، وانقر فوق الاحتفاظ بالرسائل.

وهنا قم بتغيير خيار إلى الأبد إلى 30 يومًا أو سنة واحدة. وستنبثق نافذة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الرسائل القديمة. ثم انقر فوق حذف للمتابعة.

تعيين إعدادات المصنع

إذا فشل كل شيء آخر، فإن الطريقة المؤكدة للتخلص من الكثير من الرسائل والصور والفيديوهات غير المرغوب فيها الموجودة في مساحة التخزين، هي إعادة تعيين جهاز آيفون الخاص بك إلى إعدادات المصنع "Factory reset".

وللقيام بذلك، افتح الإعدادات، ثم انقر فوق عام ومن بعدها نقل أو إعادة ضبط جهاز آيفون وانقر فوق إعادة الضبط ومسح كل المحتوى والإعدادات.

وقد تضطر إلى إدخال رمز المرور أو معرف أبل وكلمة المرور لتأكيد قرارك. اتبع التعليمات، ثم انقر فوق مسح جهاز آيفون.