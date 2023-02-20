ابتكار أسلاك ثورية من السيليكون تحول ضوء الشمس إلى كهرباء

وأوضح العلماء، أنه لأول مرة منذُ 50 عاماً، بات يمكن تقسيم الماء السائل إلى أكسجين وغاز الهيدروجين باستخدام الكهرباء المنتجة عن طريق إضاءة قطب أشباه الموصلات.

ورغم أن الهيدروجين المولّد باستخدام الطاقة الشمسية هو شكل واعد من أشكال الطاقة النظيفة، إلا أن الكفاءة المنخفضة والتكاليف المرتفعة أعاقت إدخال محطات الهيدروجين التجارية التي تعمل بالطاقة الشمسية.