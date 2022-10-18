"تيك توك" يطلق ميزة البث المخصص للكبار فقط

أعلن تطبيق "تيك توك" الصيني، عن تحديث نظام البث الحي الذي يمكّن المستخدمين من ربح المال، وذلك للحد من ظهور الأطفال في مقاطع البث المباشر، كما أعلن عن إضافة ميزة تخصص البث الحي للكبار فقط.

وكان أي شخص يتجاوز عدد متابعيه الألف وعمره يزيد عن 16 عاما، يستطيع إطلاق بث مباشر على "تيك توك"، ويستطيع الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 عاما إرسال واستقبال المال على التطبيق.

وأشارت الشركة في بيان أصدرته حديثا، إلى أنها عدلت أدوات صناعة الفيديو في التطبيق، من خلال رفع الحد العمري الأدنى إلى 18 عاما ليتمكن المستخدم من إطلاق بث حي.

وقالت الشركة: "نسعى لحماية مستخدمي التطبيق وصانعي المحتوى، ودعم صحتهم النفسية، من خلال تطوير إجراءات الأمان في التطبيق"، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وأضافت الشركة ميزة أخرى تسمح لمستخدمي البث الحي أن يحددوا الشريحة المستهدفة لتشمل البالغين فقط، في أشكال البث ذات المحتوى غير المناسب للأطفال.

وقالت الشركة إنها عدلت أدوات البث الحي، من خلال السماح لخمسة أشخاص معا بمشاركة البث، وأضافت تحديثا لميزة فلتر الكلمات المفتاحية في خيارات البث الحي.

وأشارت إلى أن هدفها من تحديد البث الحي ليقتصر على البالغين فقط، هو تحديد المحتوى الذي يناقش تجارب حياتية، أو يعرض مواقف مضحكة، ولا يمكن للأطفال مشاهدته.

ويشكل البث الحي مصدرا مهما لعائدات الشركة، فضلا عن استخدامه الواسع من قبل المستخدمين.

وأشارت منظمة "ريست أوف وورلد" العالمية حديثا، إلى أن شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، اشتركت مع وكالات إعلامية في تدريب صانعي المحتوى على إدارة البث الحي، وتحفيز المتابعين على إرسال المال إليهم، على أن تتقاسم مع الوكالات وصانعي المحتوى عائدات البث الحي.

ومع انتشار استخدام البث الحي على التطبيق، حاول بعض صانعي المحتوى أن يتحكموا بميزة إرسال المال، ما أدى إلى انتشار الاحتيال والمعلومات الخاطئة بواسطة مقاطع البث الحي.

واستخدم بعض الأشخاص ميزة إرسال المال من خلال استغلال وإثارة عواطف المتابعين، على حساب الحالات الإنسانية، حيث تسعى الشركة لمنع مثل تلك السلوكيات.