سلسلة متاجر عالمية توفر شبكة شحن سريع للسيارات

زودت سلسلة متاجر 7-Eleven العالمية الشهيرة عملائها بشبكة شحن سريع جديدة للسيارات الكهربائية، فضلا عن تطبيق رقمي للخدمة لتقديم تجربة شحن سريع مريحة.

وتهدف الشركة من المبادرة إلى تقديم 500 منفذ شحن بتيار مستمر على الأقل في سلسلة متاجرها، بهدف تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية والوقود النظيف البديل عن مشتقات الوقود الأحفوري المسببة للاحترار العالمي.

وقال جو ديبينتو، المدير التنفيذي للشركة: "تمثل الخدمة الجديدة ابتكارا آخر لدعم عملائنا من خلال توسيع أعمالنا لتوفير راحة سائقي السيارات الكهربائية".

وتتنافس الشركات العالمية على ولوج عالم الطاقة النظيفة في ظل تحديات مناخية تعصف بالكوكب، إذ بدأت واحدة تلو الأخرى بالإعلان عن المشاركة في التصدي لتغير المناخ وتصفير انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة له وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وإلى جانب الأهداف البيئية، تسعى الشركات العالمية إلى الاستفادة القصوى من سمة العصر الحالية، وتوجه المستهلكين نحو المحافظة على البيئة، وتوسيع شريحة الجمهور المستهدف من خلال دعم السيارات الصديقة للبيئة وتعزيز بناها التحتية ومنافذ الشحن ومنافسة الشركات الأخرى.