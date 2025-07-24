لحماية بياناتك.. لا تهمل هذه الميزات في أندرويد

نعتقد جميعًا أننا نتحكم تمامًا، وندرك المخاطر المرتبطة بالإنترنت، وبياناتنا، ومعلوماتنا الشخصية. فحتى لو كان جهازك محميًا أمنيًا، فمن الأفضل لك التحقق من بعض إعدادات أمان أندرويد لمزيد من الأمان.

بناءً على بعض العوامل، مثل عمر هاتفك، وطرازه، وإصدار البرنامج، وبعض العوامل غير الملموسة الأخرى، فإن معظم أجهزة أندرويد الحديثة آمنة تمامًا. ومع ذلك، لا تزال بعض الميزات بحاجة إلى تفعيل قبل الحصول على الحماية الكاملة.

ميزة "Find My Device"

لا يتم تفعيل ميزة Find My Device افتراضيًا على هاتف أندرويد، لذلك يجب تفعيلها يدويًا. والهدف الأساس من هذه الميزة هو مساعدتك في استعادة هاتفك المفقود أو تحديد موقعه. وفي بعض الهواتف ستحتاج إلى تنزيل تطبيق Find My Device يدويًا على هاتفك قبل أن تتمكن من تتبعه.

بعد ذلك افتح التطبيق وسجّل الدخول إلى حساب "غوغل" المرتبط بهاتفك، وسيظهر على الخريطة العالمية بناءً على آخر موقع تم رصده فيه أو آخر اتصال به بشبكة.

الحماية من السرقة

تعد ميزة الحماية من السرقة أحدث وأهم ميزات أمان أندرويد. فليس الهاتف وحده هو القيّم، بل كل ما عليه يتيح للصوص فرصة سرقة المزيد من الأموال منك، ومن حساباتك، وربما حتى جهات اتصالك.

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وكما هو الحال مع العديد من ميزات أندرويد، فهي اختيارية تمامًا. وتعمل هذه الميزة باستخدام أجهزة استشعار، ومكونات مدمجة في الجهاز لتحديد ما إذا كان أحدهم قد سرق هاتفك من يدك وهو غير مقفل. في هذه الحالة، يتم قفل هاتفك، مما يحافظ على الأمان.

قفل الجهاز

يقوم العديد من سارقي الهواتف بإزالة بطاقة SIM من الهاتف فورًا لمنع تتبعه عبر خدمة "Find My Phone". لتجنب ذلك، هناك بعض الميزات التي يجب تفعيلها في قسم كشف السرقة.

أولها "قفل الجهاز دون اتصال بالإنترنت". وعند تفعيل هذه الميزة، يستطيع هاتفك تحديد وقت انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو شبكة البيانات، ثم قفله تلقائيًا. ولن تتمكن من الوصول إلى أي شيء أو القيام بأي شيء حتى يتم إنشاء اتصال جديد. وإذا استعدت هاتفك، فأدخل رقم التعريف الشخصي أو رمز المرور، وسيعمل الجهاز كالمعتاد.

القفل عن بعد

ترتبط ميزة "Find My Device" بإمكانية قفل هاتفك عن بُعد في حال فقدانه. هذه طريقة للحفاظ على أي ملفات ثمينة على الجهاز بعيدًا عن متناول أي شخص قد يجد هاتفك أو ربما يكون قد سرقه.

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وتوفر ميزة "الحماية من السرقة" مجموعة أدوات تحكم أكثر قوة، ولكن لا ضرر من إضافة طبقات أمان إضافية لهاتف أندرويد.

وعند تفعيل ميزة "القفل عن بعد"، ستتمكن من إدخال رقم هاتفك على "android.com/lock" لإرسال هاتفك إلى شاشة القفل.

مع ذلك، يجب أن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت، لذا من المهم القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. للأسف، لا يمكنك قفل هاتفك باستخدام هذه الطريقة إلا مرتين يوميًا.

حماية غوغل بلاي

لا تعد حماية "غوغل بلاي" طريقة مضمونة للسيطرة على التطبيقات الضارة، ولكنها خيار رائع يحاول اكتشاف أي تطبيقات مشبوهة على هاتفك، سواءً كانت مثبتة مسبقًا أو بشكل افتراضي.

فمن خلال حماية "غوغل بلاي" يمكنك فحص هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد بحثًا عن أي تطبيقات قد تكون ضارة أو تشكل خطرًا على أمان الجهاز.

مع العلم أنه عادةً ما يتم فحص التطبيقات في الخلفية دون الحاجة إلى أي إجراء، ولكن يمكنك تفعيلها يدويًا عند الحاجة عبر التوجه إلى متجر بلاي، والنقر على رمز ملفك الشخصي، واختيار حماية بلاي، وتحديد الفحص.

إخفاء كلمات المرور

على الأرجح أنك لا ترغب بأن يتمكن أي شخص من رؤية كل كلمات المرور التي تكتبها. ومع أن هذه الميزة على بعض الهواتف معطّلة افتراضيًا، لكن الأمر يستحق التحقق. وما عليك سوى التوجه إلى الإعدادات، والنقر على الأمان والخصوصية، وتحديد المزيد من إعدادات الأمان، ومن ثم إظهار كلمات المرور أثناء الكتابة وتعطيلها.

أذونات التطبيقات

هناك العديد من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك، وربما حتى الميكروفون والكاميرا. وكلها تفعل ذلك في الخلفية دون علمك.

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للحد من ذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات التطبيقات وتغييرها لمنع التطبيقات التي لا تحتاج الوصول إلى الموقع، والكاميرا، والمايكروفون من القيام بذلك. كما يمكنك القيام بذلك لكل تطبيق على حدة، وتعديل أذوناته كما تراه مناسبًا.