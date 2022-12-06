حقيبة ذكية مزودة بوحدة تتبع وشاحن MagSafe من أبل



كشفت العلامة التجارية "هايبر" Hyper عن حقيبة ظهر ذكية مع دعم مدمج لتطبيق التتبع من شركة أبل Find My؛ مما يساعد المستخدمين على مراقبة ممتلكاتهم في حالة تعرضهم للسرقة.

وتعد HyperPack Pro حقيبة ظهر غنية بالمزايا الهامة مع عدد من المزايا التنظيمية المصممة لجذب المحترفين المبدعين وغيرهم ممن يجدون أنفسهم بانتظام أثناء التنقل مع أجهزتهم.

وبدلاً من مجرد أخذ حقيبة ظهر وإضافة وحدة تتبع Find My إليها، سعت شركة "هايبر" إلى تصميم حقيبة ظهر من الصفر، تجذب مستخدمي أبل من خلال الوظائف والحماية والتصميم.

وتتميز حقيبة HyperPack Pro بثلاثة أقسام رئيسية: الأولى حجرة كمبيوتر محمول تتناسب مع دفتر ملاحظات مقاس 16 بوصة، وقسم آخر شامل للعناصر الأخرى.

وهناك قسم ثالث منظم به الكثير من الجيوب الصغيرة للحفاظ على أجهزة الشحن والإكسسوارات وغيرها من العناصر منظمة، ويمكن الوصول إليه بسهولة.