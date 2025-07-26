ميزة جديدة من مايكروسوفت تسمح لجهاز الكمبيوتر بإصلاح أخطائه

من أكثر الأمور المزعجة عند امتلاك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز، تعطله أو رفضه التشغيل، أو ببساطة توقفه عن العمل.

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لكن، لحسن الحظ، تستعد مايكروسوفت لإطلاق تقنية تسمى الاسترداد السريع للجهاز "Quick Machine Recovery"، لمساعدة الأشخاص في حل هذه المشكلة.

ميزة الاسترداد السريع

تختبر مايكروسوفت ميزات مختلفة قبل أن تُطلقها في النهاية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في هذا السياق، تأتي ميزة الاسترداد السريع للجهاز في ويندوز 11 كحل سحري في بعض الحالات.

إذا تعطل جهاز الكمبيوتر لديك وظهرت شاشة الموت الزرقاء، يبدأ تشغيل ما يعرف ببيئة استرداد ويندوز التي تجمع العديد من الخيارات، ومن بينها إلغاء تثبيت التحديثات والتعديل على الإعدادات التي ربما كانت هي السبب في منع بدء تشغيل ويندوز.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة الاسترداد السريع للجهاز في الأساس على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، دون الحاجة إلى تدخلك.

لكن إذا دخل الجهاز في وضع الاسترداد، فإنه يحاول إرسال أمر إلى مايكروسوفت عبر اتصال شبكة. وإذا كان ذلك ممكنًا، فسيرسل الكمبيوتر معلومات الاسترداد مباشرةً إلى مايكروسوفت نفسها.

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بعد ذلك، تقوم مايكروسوفت بتحليل بيانات الأعطال، ثم ترسل تصحيحًا أو إصلاحًا عبر تحديث ويندوز. وتقوم بذلك بطريقتين: المعالجة السحابية، حيث يتصل الجهاز بخوادم مايكروسوفت ويبحث عن تحديث، أو المعالجة التلقائية، حيث يواصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك البحث عن الحل دوريًا.

ولدى مايكروسوفت بالفعل أداة تسمى "إصلاح بدء التشغيل" تحل محل ميزة الاسترداد السريع للجهاز في حال تعذر اتصاله بالإنترنت.

وفي هذه الحالة سيكون "إصلاح بدء التشغيل" هو الخيار الأفضل في حال حدوث أي مشكلة.

مع ذلك، تبدو ميزة الاسترداد السريع للجهاز إحدى الميزات المفيدة التي يخفيها ويندوز، لكنه سوف يعرض عليك المساعدة ببساطة عندما تكون في أمس الحاجة إليها.