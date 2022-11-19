بدون مِقود ومرايا.. شركة "وايمو" تكشف عن سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة

كشفت شركة "وايمو" (Waymo) النقاب عن سيارة صغيرة مستقلة تعمل بالكهرباء بالكامل دون عجلة قيادة (المقود) أو دواسات أو مرايا، ما يمثل رهانًا على مستقبل السيارات ذاتية القيادة.

ودخلت الشركة، وهي شقيقة "غوغل" ومملوكة للشركة الأم "ألفابت" (Alphabet)، في شراكة مع العلامة التجارية Zeekr التابعة لمجموعة "جيلي".

وقد صممت الشركة السيارة على أنها كهربائية بالكامل تعمل بنظام النقل كخدمة (TaaS).