بدون مِقود ومرايا.. شركة "وايمو" تكشف عن سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة
كشفت شركة "وايمو" (Waymo) النقاب عن سيارة صغيرة مستقلة تعمل بالكهرباء بالكامل دون عجلة قيادة (المقود) أو دواسات أو مرايا، ما يمثل رهانًا على مستقبل السيارات ذاتية القيادة.
ودخلت الشركة، وهي شقيقة "غوغل" ومملوكة للشركة الأم "ألفابت" (Alphabet)، في شراكة مع العلامة التجارية Zeekr التابعة لمجموعة "جيلي".
وقد صممت الشركة السيارة على أنها كهربائية بالكامل تعمل بنظام النقل كخدمة (TaaS).
وتقدم "وايمو" حاليًا شكلًا من أشكال خدمات robotaxi في ولايتين أمريكيتين، هما أريزونا وكاليفورنيا، وعرضت الميني فان في حدث صحفي في لوس أنجلوس هذا الأسبوع.
وتحتوي السيارة البيضاء ذات المظهر الأنيق على أبواب منزلقة تذكر بمترو الأنفاق في مدينة نيويورك، ولكنها لا تحتوي على عجلة قيادة (مقود) أو مرايا أو دواسات.
وفي الداخل، توجد 3 شاشات تعمل باللمس، حيث يمكن للركاب تشغيل الموسيقى أو اختيار وجهة ما، مع مساحة كافية تكفي 5 أشخاص، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وقالت مجموعة "جيلي" في بيان: "يمكن للمركبات أن تصبح مكانًا للترفيه عن الأصدقاء، أو مكتبًا متحركًا للاجتماعات، أو غرفة للأطفال للدراسة فيها، أو صالة مريحة للاسترخاء والنوم.. يحتاج المستخدمون فقط إلى اتخاذ خطوة إلى الداخل والاسترخاء أثناء التنقل".
وبحسب ArsTechnica، "تضم المركبة مستشعرات عدة متوزعة على هيكل السيارة.
وقال آندي آن الرئيس التنفيذي لشركة ZEEKR: "في المستقبل، ستواصل ZEEKR العمل مع شركاء عالميين لدعم تنقل ذكي أفضل وأكثر استدامة للجميع".
وافتتحت "وايمو" خدمة ارتياد السيارات دون سائق بالكامل وسط مدينة فينيكس الامريكية لعامة الناس، الأسبوع الماضي، في توسع كبير للتكنولوجيا في مدينة كبرى.
وتمتلك الشركة حاليًا أكثر من 700 مركبة في أسطولها، والتي تضم مزيجًا من سيارات Jaguar I-Pace EVs و Chrysler Pacifica Hybrid minivans بالإضافة إلى شاحنات Class 8.