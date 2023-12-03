بعد عام على إطلاقه.. هكذا غير "تشات جي بي تي" سوق الشغل

لم يمض على إطلاق "تشات جي بي تي" سوى عام واحد، ومع ذلك تمكن من كسب قاعدة كبيرة من المستخدمين تقدر بـ1.7 مليار على مدار العام، وبدأ العالم بالانقسام بين من يوظفه من أجل المضي قدما، وبين من لا يستخدمه.

في غضون شهرين من انطلاقه، كان الطلاب يستخدمونه لتوفير الوقت أو لممارسة الغش في كتابة المقالات. وعلى الرغم من مشاعر القلق في حينها، إلا أن الأطفال كانوا أول المتبنين له.

زيادة الإنتاجية

هناك أدلة متزايدة على أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي"، يمكنها أن تجعل المرء أكثر كفاءة وقدرة على العمل، وإذا ما وصلنا به الى محصلته النهائية، فان الاستخدام الذكي للذكاء الاصطناعي في العمل قد يقود بسرعة إلى الترقية أو المزيد من الفرص.

يمكن للذكاء الاصطناعي، أن يكون بمثابة الدواء المجاني المعزز لأداء الكثير من العاملين في الوظائف المكتبية بصرف النظر عن مدى مهارتهم، وسيكون التأثير ملحوظا بشكل خاص إذا لم يكن أي شخص آخر في المؤسسة يستخدم الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة.

وقد وجدت دراسة حديثة أجريت على 758 موظفا في شركة "بوسطن كونسلتينغ غروب" الأمريكية، أعطي لهم النموذج اللغوي "جي بي تي-4" لأداء مهام استشارية، أن هؤلاء الموظفين كانوا أكثر إنتاجية بشكل ملحوظ من أولئك الذين لا يستطيعون الوصول الى الاداة.

وساعد الذكاء الاصطناعي الموظفين على اتمام مهامهم بشكل أسرع بنسبة 25%، وانجاز مهمات اخرى بنسبة 12%، وانتاج اعمال تم تقييمها على انها اعلى جودة بنسبة 40%. تجدر الملاحظة الى ان هذا كان صحيحا فقط بالنسبة للمهمات التي من المعروف ان الذكاء الاصطناعي يجيدها. والذكاء الاصطناعي ليس جيدا في كل شيء.

ضرورة الحيطة

يمكن للذكاء الاصطناعي تبسيط وتلخيص الكتب والمقالات وحقول بحثية باكملها. كما يمكنه ان يقدم اجابات شبيهة بإجابات البشر بصورة كبيرة جدا، بطريقة قد تساعد في صياغة رسائل البريد الالكتروني أو المستندات.

لكن، لا يزال من الواجب اتباع الحذر في التعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجال العمل. فمن بين المحاذير، ميل التكنولوجيا الى الهلوسة أو اختراع الحقائق ما اوقع العاملين في المشاكل. كما ان لدى بعض الشركات قواعد محددة لأدوات الذكاء الاصطناعي بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الطبع والنشر أو امن البيانات.

ومن المحاذير، عدم تزويد تشات جي بي تي بمعلومات خاصة عن الشركة التي يعمل بها الموظف إذا ما اراد استخدامه لكتابة المستندات. كما يجب التحقق من اي شيء يقوله وبخاصة اذا كان مهما حتى لا يتسبب بانهاء حياته المهنية.

المصدر : موقع "بيزنس إنسايدر"