بدلا من الإبهار.. عروض ميتا تتحول إلى مشهد تقني فاشل (فيديو)

شهد مؤتمر Meta Connect الذي عقد هذا الأسبوع، تعثرًا في عروض حية لنظارات ميتا الذكية الجديدة؛ ما أثار تساؤلات حول جاهزية المنتج.

لكن المدير التقني للشركة، أندرو بوسورث، أوضح لاحقًا أن المشكلات لم تكن مرتبطة بشبكة الإنترنت كما اعتقد البعض، بل بأخطاء تقنية في إدارة الموارد خلال العرض.

وكانت الشركة قد كشفت عن ثلاثة نماذج جديدة من نظاراتها، من بينها النسخة المطورة من Ray-Ban Meta، ونموذج Ray-Ban Display المزود بسوار تحكم، إضافة إلى نظارة Oakley Meta Vanguard الموجهة لعشاق الرياضة. غير أن الحماس سرعان ما تراجع عندما فشلت بعض العروض التوضيحية أمام الحضور.

أسباب الفشل

أحد المواقف اللافتة كان أثناء عرض قدمه صانع المحتوى الشهير جاك مانكوزو، حين حاول تشغيل ميزة المساعد الذكي لاستخدام وصفة طعام عبر نظارته.

وبعد تكرار السؤال دون استجابة، قفز النظام مباشرة إلى خطوة لاحقة من الوصفة؛ ما اضطره لإيقاف العرض وإلقاء مزحة حول سوء الاتصال بالواي فاي.

وفي تجربة أخرى، فشلت محاولة استقبال مكالمة فيديو عبر واتساب بين بوسورث والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، قبل أن يتخلى الأخير عن المحاولة وسط تعليقات ساخرة عن ضعف الشبكة.

لكن بوسورث، الذي ظهر لاحقًا في جلسة أسئلة وأجوبة عبر إنستغرام، أكد أن المشكلة الأساسية لم تكن في الاتصال، بل في طريقة إعداد العرض.

وأوضح أن أمر التشغيل الصوتي الذي استخدمه مانكوزو فعّل المساعد الذكي في جميع نظارات Ray-Ban Meta داخل القاعة، وهو ما لم يحدث خلال البروفات التي جرت بأعداد أقل.

إضافة إلى ذلك، تم توجيه حركة البيانات نحو خادم تطوير خاص بدلاً من البنية الرئيسية؛ ما تسبب في تدفق مفرط للطلبات؛ الأمر الذي عطل الخدمة مؤقتًا.

أما بخصوص فشل مكالمة واتساب، فأشار بوسورث إلى أن السبب يعود إلى خطأ برمجي نادر يعرف بـ "سباق العمليات" أو Race Condition، حيث تتداخل إجراءات مختلفة في لحظة واحدة بشكل غير متوقع.

وأكد أن هذا الخلل تم رصده للمرة الأولى خلال المؤتمر، وقد تم علاجه لاحقًا.

ورغم الانتقادات، شدد بوسورث على ثقته في المنتج قائلاً إنه لا يحب فشل العروض الحية، لكنه يعلم أن النظارات تعمل بكفاءة. وتابع أن ما حدث هو إخفاق تجريبي وليس فشلاً في المنتج نفسه.