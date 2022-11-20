Oukitel WP21 هاتف صلب بمواصفات رائدة

يعد هاتف WP21 من شركة Oukitel مزيجًا من الهواتف المتينة التي تتمتع بالصلابة في الظروف القاسية ومواصفات رائدة تأتي بها الهواتف المميزة من الشركات العملاقة.

ويقدم الهاتف مجموعة من المواصفات المعتادة مثل مقاومة الماء والغبار مع بطارية كبيرة تبلغ 9800 مللي أمبير في الساعة مع بعض المزايا الأخرى مثل شاشة أموليد ثانية في الخلف ومجموعة شرائح MediaTek Helio G99.

ويأتي هاتف Oukitel WP21 مع شاشة بدقة FHD + مقاس 6.78 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما يحتوي الجزء الخلفي على شاشة ثانية مع وضع "التشغيل دائمًا".

ويمكن للشاشة الثانوية في الخلف إظهار الإشعارات وعناصر التحكم في الموسيقى، وحتى بمثابة محدد عرض للكاميرا، كما يقدم الهاتف أيضًا العديد من وجوه الساعة المميزة للشاشة الثانوية.