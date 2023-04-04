روبوت بتقنية تشات جي.بي.تي يغزو الفصول الدراسية في قبرص



والروبوت مزود بتقنية برنامج تشات جي.بي.تي الذي طورته شركة أوبن إيه.آي الأمريكية وتدعمه شركة مايكروسوفت.



ويتحدث الروبوت الإنجليزية بلكنة سكان أمريكا الشمالية، ويمكنه إطلاق النكات ومحاولة التحدث باللغة اليونانية وتقديم المشورة حول كيفية تدريس نظرية النسبية لألبرت أينشتاين في الفصل.



ويقول إنه يستمتع بقراءة كتب العلوم وقضاء أوقات الفراغ مع آلة الكمان لكن ليس لديه فيلم مفضل.



وقال الطالب ريتشارد إيركوف (16 عاما) رئيس مبرمجي الروبوت، إن الذكاء الاصطناعي سيتحسن كثيرا. وأضاف لرويترز: "قد يساعد في كثير من مجالات الحياة مثل التعليم والطب".



وقال طالب آخر يُدعى فلاديمير بارانوف (15 سنة) إن هذه التكنولوجيا "مذهلة".



وأضاف: "إنها تحاكي التفكير البشري وتجيب كالبشر وتستجيب كالبشر. إنها ليست مصقولة تماما.. لكنها في طريقها إلى ذلك".



ويقول المعلمون، إن الغرض النهائي من الروبوت أينشتاين هو دمجه في عملية التدريس.



قال إلبيدوفوروس أناستاسيو وهو أحد المعلمين وقائد المشروع: "إنها تجربة تفاعلية للغاية. يمكن للطلاب طرح الأسئلة عليه ويمكنه الرد ويمكنه أيضا تسهيل الأمر على المعلمين لشرح الدرس بشكل أكثر فعالية".