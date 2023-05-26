القرني يعلن بدء تجربة سعودية للاستمطار في محطة الفضاء الدولية

أعلن رائد الفضاء السعودي علي القرني، عن البدء في تجربة استمطار صناعي في محطة الفضاء الدولية، من شأنها رفع نسبة نجاح الاستمطار.

وقال القرني في فيديو نشره عبر "تويتر"، إنه سيجري تركيب تجربة الاستمطار الصناعي، في "وحدة النانو".

ولفت إلى أن تجربة الاستمطار مصنوعة بأيدٍ سعودية.

وأضاف القرني، أن التجربة "تعود علينا بالنفع بزيادة نسبة نجاح الاستمطار بأكثر من 50%".