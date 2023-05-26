القرني يعلن بدء تجربة سعودية للاستمطار في محطة الفضاء الدولية
أعلن رائد الفضاء السعودي علي القرني، عن البدء في تجربة استمطار صناعي في محطة الفضاء الدولية، من شأنها رفع نسبة نجاح الاستمطار.
وقال القرني في فيديو نشره عبر "تويتر"، إنه سيجري تركيب تجربة الاستمطار الصناعي، في "وحدة النانو".
ولفت إلى أن تجربة الاستمطار مصنوعة بأيدٍ سعودية.
وأضاف القرني، أن التجربة "تعود علينا بالنفع بزيادة نسبة نجاح الاستمطار بأكثر من 50%".
وبدأت السعودية مهمة فضائية تاريخية، الأسبوع الماضي، بإرسال رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "دراغون" الفضائية.
وانطلق رائدا الفضاء السعوديان "القرني" و"برناوي" على متن الصاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية.
وسيمضي هذا الطاقم 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، وسيقوم بإجراء 14 تجربة علمية في مجال الجاذبية الصغرى لإفادة البشرية.