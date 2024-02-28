أبرز الابتكارات المعروضة في المؤتمر العالمي للجوال (صور)

تعتبر SU7 سيارة سيدان كاملة الحجم، وتتميز بأداء عال وتعمل بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتحمل السيارة اسم SU7، وستصل إلى الصين العام المقبل.

وبالإضافة إلى التصميم، طورت Xiaomi بنفسها تقنيات السيارات الكهربائية الأساسية مثل المحرك الإلكتروني، وبطارية مطورة مدمجة، والقيادة الذاتية والمقصورة الذكية.

وستحتوي السيارة على نظام التشغيل HyperOS، فيما تروج Xiaomi لسرعة تتراوح من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 2.78 ثانية فقط، وذلك بفضل المحركات الكهربائية القوية.

وتعتقد الشركة أيضًا أن SU7 ستحصل على أكثر من 750 كم من المدى لكل شحنة، ما يجعلها واحدة من أفضل السيارات أداءً من أية سيارة كهربائية متاحة اليوم.

كما تفتخر شركة Xiaomi بأن السيارة يمكن أن تحتوي على بطاريات أكبر، ما قد يمنحها نطاقًا يصل إلى أكثر من 1150 كم، مع شحن فائق السرعة من شأنه أن يمنح مسافة 500 كم مع 15 دقيقة فقط على الشاحن السريع.

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