أبرز الابتكارات المعروضة في المؤتمر العالمي للجوال (صور)
يواصل المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024 جذب عشاق التكنولوجيا بسلسلة من الأدوات المبتكرة، مثل أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء، والهواتف الذكية، إلى جانب عرض أحدث التطورات التكنولوجية.
هاتف قابل للارتداء وكمبيوتر شفاف
لطالما كان المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة المكان الذي يتم فيه عرض أحدث تكنولوجيا الهاتف المحمول للعالم.
ولم يكن معرض هذا العام مختلفًا؛ إذ تم عرض الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية والمنتجات ذات المفاهيم البرية وحتى الكلاب الآلية، بينما ذهبت بعض الابتكارات إلى أبعد من ذلك، وانتقلت بالتكنولوجيا إلى المستوى التالي، فقد جلبت ميزات جديدة ومبتكرة، ومن أبرز ما تم الكشف عنه:
سوار ليزي
قامت ليزكور برقمنة تجربة التسلق الداخلية وتحسينها، فباستخدام نظام تتبع التقدم من ليزكور، لا يحتاج المتسلقون إلى حمل هواتفهم أو ارتداء ساعة ذكية.. كل ما يحتاجون إليه ارتداء جهاز NFC خفيف الوزن حول المعصم، تسميه الشركة سوار ليزي، الذي يقترن بتطبيق الشركة.
هاتف موتورولا القابل للطي
ما هو الحد الأقصى لحجم الجهاز الذي يمكن أن ترتديه على معصمك؟ إذا كانت "الأكبر هو الأفضل" هي إجابتك المفضلة، فإن موتورولا لديها ما يناسبك.
فقد صممت الشركة ما تسميه "مفهوم هاتف قابل للطي" يمكن طيه حول معصمك، والكلمة الأساسية هي "المفهوم"؛ لأنه لا يوجد دليل على أنه يمكن أن يصبح منتجًا.
أول سيارة كهربائية من Xiaomi
تعتبر SU7 سيارة سيدان كاملة الحجم، وتتميز بأداء عال وتعمل بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتحمل السيارة اسم SU7، وستصل إلى الصين العام المقبل.
وبالإضافة إلى التصميم، طورت Xiaomi بنفسها تقنيات السيارات الكهربائية الأساسية مثل المحرك الإلكتروني، وبطارية مطورة مدمجة، والقيادة الذاتية والمقصورة الذكية.
وستحتوي السيارة على نظام التشغيل HyperOS، فيما تروج Xiaomi لسرعة تتراوح من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 2.78 ثانية فقط، وذلك بفضل المحركات الكهربائية القوية.
وتعتقد الشركة أيضًا أن SU7 ستحصل على أكثر من 750 كم من المدى لكل شحنة، ما يجعلها واحدة من أفضل السيارات أداءً من أية سيارة كهربائية متاحة اليوم.
كما تفتخر شركة Xiaomi بأن السيارة يمكن أن تحتوي على بطاريات أكبر، ما قد يمنحها نطاقًا يصل إلى أكثر من 1150 كم، مع شحن فائق السرعة من شأنه أن يمنح مسافة 500 كم مع 15 دقيقة فقط على الشاحن السريع.
أول خاتم ذكي من سامسونغ
يحتوي هذا الخاتم الذكي على أجهزة استشعار مدمجة لقياس معدل ضربات القلب والحركة والتنفس لإنشاء مقطع عرضي لأنماط صحة ونوم مرتديها.
وتظل الأسئلة حول عمر البطارية من دون إجابة في الوقت الحالي.
كمبيوتر شفاف من لينوفو
كشفت لينوفو عن كمبيوتر شفاف يمكنك رؤية ما يوجد خلف شاشته أثناء العمل.
ورغم أنه يوفر القدرات نفسها، مثل الكمبيوتر المحمول القياسي الخاص بك مع بعض الاستثناءات، لكنه بفضل شاشته الشفافة، يذكرنا بتجربة الواقع المعزز، ما يعني أن الرسومات ستظهر على كل ما خلفها، وكأنها تطفو في الهواء.
الذكاء الاصطناعي يصل إلى ميزات جديدة
قامت غوغل بإدخال الذكاء الاصطناعي في المزيد من خدماتها، بما في ذلك مجموعة جديدة من الميزات للهواتف والسيارات والأجهزة القابلة للارتداء.
وتستخدم هذه التطبيقات Gemini لصياغة الرسائل، والتسميات التوضيحية للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتلخيص النصوص لـ Android Auto.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل رسائل غوغل على ميزة تتيح لك الوصول إلى Gemini في التطبيق، الميزة حاليًا في مرحلة تجريبية وتدعم اللغة الإنجليزية فقط.
كما أطلقت غوغل نسخة محدثة من تطبيق Lookout الذي يساعد الأشخاص ضعاف البصر في قراءة أشياء مثل ملصقات الأطعمة والمستندات، الذي سيعمل الآن على إنشاء تسميات توضيحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للصور.
مصباح مكتبي لتحسين حالتك المزاجية
عرضت شركة سيبورو الهولندية أجهزة صغيرة مصممة لتحل محل مصابيح العلاج الضوئي الكبيرة التي تحاكي تأثير الشمس على إنتاج السيروتونين في الدماغ.
ويشبه هذا المصباح إلى حد كبير كاميرا ويب خارجية، تتصل بمنفذ USB للطاقة.
جهاز Humane AI Pin
ليس من المستغرب أن يكون الذكاء الاصطناعي موجودًا بكل مكان في المؤتمر العالمي للجوال، حيث يظهر داخل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى في أذرع الروبوتات الغريبة.
لكن Humane AI Pin هي طريقة جديدة لاستخدام التكنولوجيا، فالجهاز هو ببساطة عبارة عن مربع صغير تعلقه مغناطيسيًا على سترتك، ويمكنك التحدث إليه وطرح الأسئلة عليه واستخدامه في عدد آخر من المهام، مثل ترجمة اللغة وتحويل العملات.
وسيتعلم الجهاز أيضًا أسلوبك في التحدث حتى يتمكن من إرسال رسائل تبدو طبيعية إلى أصدقائك وعائلتك، وبدلًا من أن يكون ملحقًا بالهاتف، يعمل الجهاز بشكل مستقل تمامًا باستخدام رقم الهاتف الخاص به، ويقدم إجابات على الاستفسارات إما بصوت عالٍ، أو عن طريق عرض نص أو صور على يدك باستخدام الليزر.
هاتف Xiaomi 14 Ultra
يعد هذا الهاتف أحد أكثر الهواتف المتقدمة تكنولوجيًا، فهو يركز على التصوير الفوتوغرافي بشكل كبير، مع إعداد كاميرا خلفية متعددة، ويشتمل على مستشعر صورة كبير مقاس 1 بوصة مع فتحة متغيرة، إلى جانب عناصر العدسة التي تم تصميمها بالاشتراك مع الشركة المصنعة للكاميرات Leica.
ويأتي الهاتف مزودًا بأحدث معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وشحن سريع بقدرة 90 واط، كما أنه مقاوم للماء.
ساعة OnePlus OnePlus Watch 2
تأتي هذه الساعة بنظامي تشغيل يعملان بواسطة معالجين مستقلين، إنها ساعة ذكية تعمل بنظام Google Wear OS، ويتم تفعيل نظام التشغيل بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1.
وهناك نظام التشغيل في الوقت الحقيقي، الذي يتم تشغيله بواسطة شريحة BES2700 منخفضة الطاقة للغاية.
ويتم تشغيل المهام المكثفة، مثل استخدام خرائط غوغل وتشغيل الموسيقى واستخدام التطبيقات، بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon .
ويتعامل نظام التشغيل الثاني في الوقت الحقيقي مع الشاشة التي تعمل دائمًا ومع نشاط الخلفية وبعض المهام الأخرى، مثل المكالمات والإشعارات.