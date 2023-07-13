يدعم العربية.. غوغل تطلق "بارد" في 50 بلداً حول العالم

أطلقت "غوغل" اليوم الخميس برنامج "بارد" للذكاء الاصطناعي، منافس "تشات جي بي تي"، في نحو 50 بلداً بينها البرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، بعدما كانت قد تجنّبت ذلك لأسباب تنظيمية.

وبات برنامج "بارد" متاحاً في معظم دول العالم وباللغات الأكثر استخداماً"، وفق "غوغل" التي عرضت هذا البرنامج في شباط/فبراير رداً على برنامج "تشات جي بي تي".

وقالت غوغل: "لقد عملنا على نحو استباقي مع خبراء ومسؤولين في هيئات تنظيمية لتوسيع نطاق استخدام البرنامج".