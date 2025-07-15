يهدد عرش ChatGPT.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد من "علي بابا"

أطلقت شركة مون شوت، المدعومة من علي بابا، نموذج الذكاء الاصطناعي Kimi K2 مفتوح المصدر ومنخفض التكلفة ومتعدد اللغات، وهو نهج لم تتبعه سوى قلة من شركات التكنولوجيا العملاقة، باستثناء "ميتا" و"غوغل".

جاء ذلك، بعدما أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المالكة لـ ChatGPT، في وقت سابق عن تأجيل إطلاق أول نموذج مفتوح المصدر للشركة إلى أجل غير مسمى؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

نقاط القوة

وتتمثل إحدى نقاط قوة Kimi K2 في كتابة أكواد حاسوبية للتطبيقات، وهو مجال ترى فيه الشركات إمكانية لتقليص أو استبدال الموظفين بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي إعلانها عن النموذج الجديد على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت شركة مون شوت أن Kimi K2 تفوق على منافسيه مثل ChatGPT 4 في عدة معايير، وأن أداءه العام أفضل من أي نموذج موجود حاليًّا.

وإلى جانب قدراته العالية، يتميز Kimi K2 بتكاليف أقل، مما يجعله جذابًا لعمليات النشر واسعة النطاق أو التي تتطلب ميزانية محدودة. ويتوفر نموذج Kimi K2 مجانًا عبر تطبيق Kimi وواجهة المتصفح، على عكس ChatGPT الذي يفرض اشتراكات شهرية على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن Kimi K2 ليس روبوت دردشة كامل، بل هو أشبه بواجهة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يعمل بشكل جيد وليس له حدود استخدام، مع ذلك يحتاج Kimi K2 إلى أجهزة قوية لكي يعمل بشكل صحيح، إذ إن النموذج الكامل كبير جدًّا للإعدادات العادية، ويعتبر غير عملي لمعظم المستخدمين إلا إذا كنت تستخدم وحدات معالجة رسومات متعددة أو كمبيوتر قوي.