شاهد بالفيديو.. الأغنام يمكنها التعرف على المشاهير

كشفت دراسة أجراها فريق بحثي بقيادة البروفيسورة جيني مورتون من كلية “نيونهام” الطبية في بريطانيا، أن الأغنام لديها المقدرة على التمييز بين وجوه البشر، والتعرف على المشاهير بنفس قدرات الإنسان والقرود.

وعرض الباحثون على عيّنة من الأغنام مجموعة صور تحتوي على وجوه أشخاص عاديين من زاوية ثنائية الأبعاد، ومشاهير من زوايا مختلفة.

وأظهرت النتائج نجاح الأغنام في التمييز بين كافة الصور، والتعرف على الوجوه المألوفة من أمثال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وذكرت مورتون لمحطة “بي بي سي”، أن نتائج الدراسة ستساعد في فهم آثار الأمراض العصبية والعقلية مثل هنتنغتون وباركينسون بشكل أفضل لوضع علاجات أقوى لها.

ووفقاً لموقع Evening Standard البريطاني، فإن نتائج هذه الدراسة تتوافق مع الدراسات السابقة، والتي خلصت إلى أن الأغنام يمكنها التعرف على الأغنام الأخرى والتعامل مع الأغنام التي تعرفها.