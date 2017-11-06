الأمم المتحدة: 2017 ضمن أعلى 3 أعوام حرارة

قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بيتري تالاس، إنه من المرجح أن يكون العام الحالي ضمن أعلى 3 أعوام حرارة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في القرن التاسع عشر.

وقال تالاس، في مستهل مؤتمر يقام في ألمانيا بمشاركة 200 دولة، ويتعلق بإبطاء وتيرة تغير المناخ، إن “2017 سجل درجات حرارة أقل قليلًا من الرقم القياسي المسجل للعام 2016”.

وقال في كلمة لأعضاء الوفود: “2017 سيكون بين أعلى 3 أعوام حرارة” وسيضعه ذلك في المستوى نفسه -تقريبًا- مع درجات الحرارة المسجلة في العام 2015.