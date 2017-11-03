هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جنوب السعودية

ضربت هزة أرضية تبلغ شدتها 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، عدة محافظات في جنوب السعودية دون ورود تقارير عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في تغريدة لها على حسابها في موقع “تويتر”: “تم صباح اليوم رصد #هزة_أرضية على بعد 16 كم شمال #النماص بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 9.1 كم”.

وأكد مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم شعروا بالهزة الأرضية في عدد من المدن والبلدات والقرى وبينها بيشة والباحة.

وتشهد مناطق سعودية عديدة كل بضعة أشهر هزات أرضية منخفضة الشدة ولا تتسبب بخسائر تذكر.