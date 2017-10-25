بالفيديو.. تمساح سيء الحظ يقع ضحية لجيش من فرس النهر

لا يعد حيوان فرس النهر من الحيوانات النشيطة أو التي تتمتع بحيوية كبيرة وقدرات هائلة على الافتراس، وذلك نظراً لحجمه الضخم، ولكن في حالة التعرض له أو أي من ذويه قد يواجه المعتدي موجة عارمة من العنف.

ووفقاً لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يظهر مقطع فيديو لتكاتف قطيع من أفراس النهر للتصدي لتمساح حاول مهاجمة فرس نهر صغير بمتنزة “سيرينجيتي الوطني” بتنزانيا.

ويظهر المقطع مهاجمة ما يقرب من 30 فرس نهر للتمساح الوحيد، حيث وضعت مجموعة من فرس النهر التمساح تحت الماء ودهسوه حتى تمكنوا من طرده خارج القطيع، في حين تراجع صغار القطيع إلى الخلف وتجنبوا التدخل في هذا العراك.

لكن التمساح العنيد لم يتوقف عن محاولة إيذاء صغار القطيع، حيث حاول الرجوع مرة أخرى لافتراس الصغار، وفي هذه المرة لقي رداً أكثر قسوة من سابقه، حيث التقط أحد الحيوانات الضخمة من القطيع التمساح بأسنانه وطرده بعيداً.

ونجح المصور هاريش كومار، البالغ من العمر 71 عاماً، في التقاط هذا المقطع أثناء رحلته السياحيه مع وفد في تنزانيا.

ويؤكد المصور المخضرم نجاح القطيع في التصدى للتمساح على الرغم من عدم إلحاق أذى به.