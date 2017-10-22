بعد الأول الذي شهده سكان الخليج.. توقعات بسقوط قمر صناعي آخر الإثنين

يرجح مركز الفلك الدولي أن يشهد سكان الأرض سقوط قمر صناعي كبير نسبياً يوم غدٍ الإثنين، بعد الأول الذي سقط وشاهده سكان الخليج الإثنين الماضي.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة أن كافة الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مدارات منخفضة (أقل من 1000 كم) ينتهي بها المطاف بسقوطها نحو الأرض، وذلك بسبب احتكاكها المستمر مع الغلاف الجوي.

وكان القمر الصناعي أثناء عمله يدور حول الأرض في مدار شديد البيضاوية مرة كل 12 ساعة، وفي أثناء مداره يختلف بُعده عن الأرض من 550 كيلو متراً إلى 40 ألف كيلو متر! وتبلغ كتلة القمر الصناعي هذا 1600 كيلو جرام، ويبلغ طوله 3.4 متر وقطره 1.6 متر.

وحول الموعد المحدد للسقوط أشار عودة بأنه لا يستطيع التنبؤ بالموعد والمكان الدقيق لسقوط القمر الصناعي، إلا أن الحسابات الأولية التي تشير إلى أن موعد السقوط سيكون يوم الإثنين في الساعة 08:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، بحسب صحيفة “سبق”.

ورأى أن المكان المتوقع للسقوط حالياً يقع شمال أستراليا، إلا أن جميع المناطق الواقعة تحت الخطوط الخضراء والحمراء مرشحة حالياً لأن يسقط القمر الصناعي فوقها، وهذا يشمل جميع الدول العربية تقريباً.