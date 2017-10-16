متحف فضائي يحط لأول مرة على سطح القمر في 2019 (صور)

انتهى العمل مؤخرًا في متحف “موون آرك” الذي سينقل إلى القمر في عام 2019 عبر مركبة فضائية مصصمة في جامعة “كارنيجي ميلون” الأمريكية.

وشارك في إنجاز هذا المتحف أكثر من 300 شخص، ضمن فعاليات مهرجان “ثيفال” للابتكار والموسيقى، وسوف يُعرض في “غاليري ويرتز” لمتحف التاريخ الطبيعي التابع للجامعة لمدة عام قبل إرساله للقمر.

وسوف يُحمل هذا المتحف الصغير على متن مركبة “أستروبيوتيك لاندر” الفضائية، ليحط بها على سطح القمر.

وقال الخبير لوري بورجيس في مقابلة مع موقع motherboard.vice.com حول الأمر:”تتكون هذه الكبسولة الصغيرة من 4 صناديق أسطوانية قطرها 5 سنتيمترات ومكدسة فوق بعضها البعض، وتحتوي على مئات من الصور والقصائد والموسيقى وغيرها، أي باختصار جوهر الثقافة البشرية نفسه”.

وأضاف بورجيس: “سوف ينقل مونارك أيضًا الحمض النووي لعدة أشكال من الحياة، مثل خُطّاف البحر، من القطب الشمالي، ومجموعة من العوالق، وعينات مائية مأخوذة من النهر الأكثر تلوثا في الهند، ومختلف المحيطات وخرائط خشب الإنويت (الإسكيمو) لسواحل غرينلاند وأكثر من ذلك”.

وعلى الرغم من صغر حجمه، فإن هذا المتحف المصغر، وهو نوع من “أشكال الحياة” إلا أنه يكلف أكثر من 1.4 مليون دولار عند وضعه على سطح القمر.

وقد تم تصميمه لتحمّل البيئة القمرية مع درجات حرارة تتراوح بين 125 درجة مئوية و – 175 درجة مئوية.

وبمجرد وضعه على السطح، سيتم توجيه الكبسولة نحو “أندروميدا”، المجرة الأقرب إلى درب التبانة.