في فرنسا.. آلاف الخرفان تخرج بمظاهرة حاشدة ضد الذئاب (فيديو وصور)

خرج مئات الرعاة في فرنسا مع الآلاف من أغنامهم في تظاهرات حاشدة، دعوا فيها السلطات الفرنسية إلى إصدار تصاريح لإطلاق النار على الذئاب لحماية مواشيهم من شرّها.

وفي مدينة ليون الفرنسية، أعرب المزارعون عن استيائهم لعدم تحرك السلطات لصد العدد المتزايد من هجمات الذئاب على قطعانهم من الماشية، حسبما ذكرت صحيفة “لو فيغارو“.

ودعا المتظاهرون إدارة المدينة لإعطاء المزارعين تصاريح لإطلاق النار على الذئاب.

ووفقا لخطة وطنية للحفاظ على الثروة الطبيعية، يمنع حتى عام 2023، إطلاق النار بقصد القتل، عند هجوم الكواسر المفترسة على القطعان الأليفة، إنما الرمي عاليا وفي الهواء الطلق لتخويف الوحوش الكاسرة وليس لقتلها أو إصابتها.

وبحسب هذا القرار، يسمح فقط بقتل 40 ذئبا لا غير في الفترة من 1 يوليو/تموز 2017 وحتى 30 يونيو/حزيران 2018.

وقال منظمو الاحتجاجات التي شارك فيها، الاتحاد الوطني لنقابات المنتجين الزراعيين، والاتحاد الوطني للأغنام، إن أصحاب الثروة الحيوانية الساخطين، يحتاجون إلى حق دائم لحماية قطعانهم.

وفي فرنسا، دمرت أعداد الذئاب بالكامل تقريبا في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، وبعد 60 عاما فقط بدأت قطعان الذئاب في التعافي.

والآن هناك حوالي 360 محمية في أراضي البلاد تعيث فيها الوحوش الكاسرة خرابا وقتلا وتهجيرا للحيوانات الأليفة وخصوصا قطعان الأغنام المسالمة.

Sheeps invasion ???? in #lyon streets #FNSEA ???? They go on strike again wolves introduction in the Alps #loup #wildlife pic.twitter.com/TjOG0rRV0j

— Greg (@SuperFransk) October 9, 2017