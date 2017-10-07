مالك شركة “تيسلا” يقدم عرضاً لإنقاذ بورتوريكو من الظلام

استجاب محافظ جزيرة بورتوريكو، ريكاردو روسيللو، لعرض الملياردير إيلون ماسك، المستثمر الخاص بإعادة بناء نظام متكامل لتوليد الكهرباء في الجزيرة، بعد أن تم تدميره جراء إعصار ماريا، وفقًا لما جاء على موقع” تيك كرانش” التقني.

وكان ماسك، قد عرض عبر “تويتر” استعداد شركتيه “تيسلا” و “سولار سيتي” لأن يقوما ببناء نظام لتوليد الكهرباء اعتمادًا على الطاقة الشمسية، في حال كانت هناك رغبة شعبية وكذلك طلب رسمي من حكومة وإدارة بورتوريكو.

وتعتبر شركة سولارسيتي، والتي استحوذت عليها شركة تيسلا مؤخرًا، من أكبر الشركات المنتجة لخلايا الطاقة الشمسية، كما أنها نفذت مشروعات مشابهة للذي تنوي تنفيذه في بورتوريكو في العديد من المدن حول العالم.

وبادرت شركة “تيسلا” بالنزول إلى بورتوريكو بمجرد وقوع كارثتها لمساعدة الأهالي في الحصول على الطاقة من خلال البطاريات الشمسية.

وقالت هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، إنها وافقت على تطبيق من شركة غوغل المملوكة لألفابيت يساعد في توفير خدمات الهاتف المحمول بشكل مؤقت في الطوارئ لبويرتوريكو عبر مناطيد صغيرة.

وواجهت بويرتوريكو صعوبات بعد أن ضربها الإعصار “ماريا” لاستعادة خدمات الاتصالات.

وقالت الهيئة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة: “إن 83 بالمئة من مواقع تقديم خدمات الهاتف المحمول لا تزال خارج الخدمة فيما تنشر شركة اتصالات مواقع لاسلكية مؤقتة.”

وأعلنت ألفابيت في 2013 عن مشروعها الذي أطلقت عليه “لوون” لاستخدام مناطيد تعمل بالطاقة الشمسية على ارتفاعات كبيرة لتوفير خدمات الإنترنت لمناطق نائية.

وقالت في وثيقة قدمتها للهيئة، إنها تعمل من أجل “دعم مقدمي خدمات الهاتف المحمول المرخصين لاستعادة قدرات اتصالات محدودة” في بويرتوريكو.

وفي إطار ذات الجهود، قال ريكاردو روسيلو حاكم بويرتوريكو على تويتر في وقت متأخر من مساء امس، “إنه أجرى محادثة مبدئية رائعة مع إلون ماسك، والفرق تتحدث وتستكشف الفرص ستلي ذلك خطوات أخرى قريبا”.

وقال ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا “إن الشركة سترسل المزيد من البطاريات إلى بويرتوريكو للمساعدة في إعادة الطاقة الكهربائية في الجزيرة بعد أن تسبب الإعصار ماريا في قطع كل الخطوط قبل أكثر من أسبوعين”.

وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي قالت تسلا” إنها سترسل مئات البطاريات التي يمكن أن تخزن الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية لبويرتوريكو لتوفير مساعدة طارئة بعد الإعصار”.