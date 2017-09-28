إندونيسيا.. إجلاء 100 ألف شخص من محيط البركان “الثائر” بجزيرة بالي السياحية

أجلت السلطات الإندونيسية، ما يقرب من 100 ألف شخص من محيط، بركان “غونوغ آغونغ” الذي ثار من جديد وعاود نشاطه، الثلاثاء الماضي، بجزيرة بالي (جنوب)، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وذكر بيان صادر عن الوكالة، صباح اليوم الخميس، أن سكان المناطق القريبة من البركان، تم نقلهم وتسكينهم في صالات رياضية ومخيمات تم تشييدها في مناطق أكثر أمنًا.

وتسابق الطواقم والجهات المعنية الزمن لاتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد أي انفجار محتمل في منطقة البركان، التي تتواصل بها عمليات الإجلاء.

وبحسب شهود عيان، فقد ارتفع الدخان المتصاعد من البركان لمسافة 50 مترًا، فضلا عن وقوع هزات بركانية أثارت الرعب في نفوس المواطنين.

وتعكف السلطات حاليا على إعداد خطة لتغيير مسار الرحلات الجوية التي تمر من جوار البركان، كما تم نشر أبواق في بعض الأماكن لتنبيه السكان حال وقوع أي انفجار محتمل.

ومن قبل فرض المسؤولون بالبلاد منطقة حظر على بعد 12 كيلومترا حول البركان الذي انفجر العام 1963، وتسبب فى مقتل 1100 شخص، وتدمير العديد من المنازل.