السعودية ترسل رائد ورائدة فضاء إلى المحطة الدولية

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عودة روادها إلى الفضاء من خلال إرسال رائد ورائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، في إطار رؤية المملكة 2030.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، إلى طاقم مهمة AX-2 الفضائية، خلال الربع الثاني من العام 2023م.

وأوضح البيان أن الهدف من تلك المهمة يرمي إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا.

وتهدف الخطوة أيضاً إلى الإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء.