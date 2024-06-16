القواعد الأوروبية للذكاء الاصطناعي "تشعل" معركة حول شفافية البيانات

من المتوقع، تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقره الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على مراحل خلال العامين المقبلين، مما يمنح المنظمين الوقت لتنفيذ القوانين الجديدة، بينما تتصارع الشركات مع مجموعة جديدة من الالتزامات.

انتهاك حقوق الطبع والنشر

وفي الأشهر الثمانية عشر التي تلت كشف OpenAI المدعوم من مايكروسوفت عن ChatGPT للجمهور، كانت هناك زيادة في المشاركة العامة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو مجموعة من التطبيقات التي يمكن استخدامها لإنتاج النصوص والصور والمحتوى الصوتي بسرعة.

ولكن مع ازدهار الصناعة، أثيرت أسئلة حول كيفية حصول شركات الذكاء الاصطناعي على البيانات المستخدمة لتدريب نماذجها، وما إذا كان تلقينها من الكتب الأكثر مبيعًا وأفلام هوليوود من دون إذن منشئيها ينتهك حقوق الطبع والنشر.