القواعد الأوروبية للذكاء الاصطناعي "تشعل" معركة حول شفافية البيانات
من المتوقع، تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقره الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على مراحل خلال العامين المقبلين، مما يمنح المنظمين الوقت لتنفيذ القوانين الجديدة، بينما تتصارع الشركات مع مجموعة جديدة من الالتزامات.
انتهاك حقوق الطبع والنشر
وفي الأشهر الثمانية عشر التي تلت كشف OpenAI المدعوم من مايكروسوفت عن ChatGPT للجمهور، كانت هناك زيادة في المشاركة العامة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو مجموعة من التطبيقات التي يمكن استخدامها لإنتاج النصوص والصور والمحتوى الصوتي بسرعة.
ولكن مع ازدهار الصناعة، أثيرت أسئلة حول كيفية حصول شركات الذكاء الاصطناعي على البيانات المستخدمة لتدريب نماذجها، وما إذا كان تلقينها من الكتب الأكثر مبيعًا وأفلام هوليوود من دون إذن منشئيها ينتهك حقوق الطبع والنشر.
تقديم ملخصات مفصلة
وينص أحد الأقسام الأكثر إثارة للجدل في القانون على أن المنظمات التي تنشر نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، مثل ChatGPT، سيتعين عليها تقديم "ملخصات مفصلة" للمحتوى المستخدم لتدريبها.
وقال مكتب الذكاء الاصطناعي المنشأ حديثًا إنه يخطط لإصدار نموذج للمؤسسات لتتبعه في أوائل عام 2025.
وفي حين أن التفاصيل لم يتم التوصل إليها بعد، فإن شركات الذكاء الاصطناعي تقاوم بشدة الكشف عما تم تدريب نماذجها عليه، واصفة المعلومات بأنها سر تجاري من شأن كشفه أن يضر بالشركات.
وفي السياق ذاته، سيكون لمدى دقة تقارير الشفافية هذه آثار كبيرة على الشركات الناشئة الصغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وميتا، والتي وضعت التكنولوجيا في قلب عملياتها المستقبلية.
دعاوى قضائية
وعلى مدار العام الماضي، واجه عدد من شركات التكنولوجيا البارزة، بما في ذلك غوغل وOpenAI وStability AI، دعاوى قضائية من منشئي محتوى يزعمون أن المحتوى الخاص بهم تم استخدامه بشكل غير صحيح لتدريب نماذجهم. وتم دفع أموال لأصحاب الحقوق مقابل البيانات.
كما وقعت شركات التكنولوجيا سلسلة من صفقات ترخيص المحتوى مع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.
على الرغم من هذه التحركات، أثارت شركة OpenAI انتقادات في شهر مارس الماضي عندما رفضت مديرة التكنولوجيا ميرا موراتي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت مقاطع فيديو يوتيوب قد تم استخدامها لتدريب أداة توليد الفيديو Sora.
وواجهت شركة OpenAI مزيدًا من ردود الفعل العنيفة بسبب عرضها صوتًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وصفته الممثلة سكارليت جوهانسون بأنه مشابه بشكل مخيف لصوتها في عرض عام لأحدث إصدار من ChatGPT.