"سوني" تكشف عن "بلايستيشن بورتال" بإمكانية اللعب عن بُعد
كشفت شركة "سوني" عن "بلايستيشن بورتال"، القادر على تشغيل ألعاب عن بُعد، عبر ميزة "PS Remote Play"، التي تسمح بلعب ألعاب "بلايستيشن 5" في أي مكان طالما كان متصلًا على شبكة الإنترنت.
كما كشفت "سوني"، اليوم الخميس، عن بعض الأجهزة مثل سماعات الأذن اللاسلكية "Pulse Explore"، وسماعات الرأس "Pulse Elite" الجديدة، بحسب ما ذكره موقع "تكنولوجيا نيوز".
وتحتاج تقنية الاتصال عن بعد عبر "PS Remote Play" إلى سرعات إنترنت تبلغ 5 ميجابت في الثانية على الأقل لتعمل بالحد الأدنى، بينما تقترح "سوني" سرعات لا تقل عن 15 ميجابت في الثانية للحصول على تجربة لعب مثالية.
وقالت شركة "سوني" إن الجهاز سيأتي مع شاشة من نوع "LCD" مقاسها 8 بوصات، وتعرض محتوى بدقة حتى 1080 بكسل، ومعدل تحديث صورة حتى 60 هرتز.
وسيكون على جانبي الشاشة، وحدة التحكم مثل "PS5 DualSense"، كما يشتمل الجهاز المحمول على منفذ "USB-C"، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ومكبرات صوت مثبتة في الأعلى.
وأكدت أن الجهاز لن يدعم البث السحابي لـ"PlayStation Plus Premium"، بالتالي لن يتمكن حامله من تشغيل أي ألعاب أو وسائط أخرى، مبينة أن الجهاز لا يأتي مزودًا بدعم اتصال "بلوتوث"، ويدعم فقط اتصال "Wi-Fi" و"PlayStation Link"، والأخير هو معيار اتصال لاسلكي جديد خاص بشركة "سوني".
وأشارت "سوني" إلى أن جهاز "بلايستيشن بورتال" سيتوافر بسعر 200 دولار، وسيكون متاحًا للشراء من المتاجر بحلول نهاية العام الجاري.