"سوني" تكشف عن "بلايستيشن بورتال" بإمكانية اللعب عن بُعد

كشفت شركة "سوني" عن "بلايستيشن بورتال"، القادر على تشغيل ألعاب عن بُعد، عبر ميزة "PS Remote Play"، التي تسمح بلعب ألعاب "بلايستيشن 5" في أي مكان طالما كان متصلًا على شبكة الإنترنت.

كما كشفت "سوني"، اليوم الخميس، عن بعض الأجهزة مثل سماعات الأذن اللاسلكية "Pulse Explore"، وسماعات الرأس "Pulse Elite" الجديدة، بحسب ما ذكره موقع "تكنولوجيا نيوز".