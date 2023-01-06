تطوير فرشاة ذكية تنظف الأسنان خلال 10 ثوان فقط

طورت شركة فرنسية فرشاة أسنان أطلق عليها Y-Brush لأولئك الذين لا يلتزمون بنصائح الخبراء، وتزعم أنها تنظف الأسنان في 10 ثوانٍ فقط.

الفرشاة الجديدة Y-Brush عبارة عن جهاز على شكل واقي الفم مع 35000 شعيرة نايلون تهتز فوق الأسنان، بينما يمضغ المستخدمون وعاء من السيليكون وتدويرها داخل أفواههم.