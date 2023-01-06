تطوير فرشاة ذكية تنظف الأسنان خلال 10 ثوان فقط
طورت شركة فرنسية فرشاة أسنان أطلق عليها Y-Brush لأولئك الذين لا يلتزمون بنصائح الخبراء، وتزعم أنها تنظف الأسنان في 10 ثوانٍ فقط.
الفرشاة الجديدة Y-Brush عبارة عن جهاز على شكل واقي الفم مع 35000 شعيرة نايلون تهتز فوق الأسنان، بينما يمضغ المستخدمون وعاء من السيليكون وتدويرها داخل أفواههم.
وجرى عرض الجهاز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية هذا الأسبوع في لاس فيجاس، ولكن يمكن شراؤه أيضًا من أمازون مقابل 89.99 دولار.
وبينما توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بتنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة، تُظهر البيانات أن معظم الأشخاص يقومون بتنظيف سريع لمدة 45 ثانية.
ولا تدعي Y-Brush أنها أكثر فاعلية من فرش الأسنان الرائدة، ولكنها تروج لنفسها كوسيلة للتنظيف السريع للأسنان.
ويقوم المستخدمون بوضع الجهاز في أفواههم وتنشيطه وترك آلاف الشعيرات تعمل، وبمجرد الانتهاء من مجموعة واحدة من الأسنان تتكرر نفس العملية مع النصف الآخر.
وبينما تقول الشركة إن الأمر يستغرق 10 ثوانٍ فقط، فإن تنظيف الأسنان بالكامل يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 30 ثانية - يستغرق تنظيف مجموعة واحدة في كل مرة 10 ثوانٍ.
وتتوفر فرشاة Y بأحجام للبالغين والأطفال وبطارية تدوم 3 أشهر، ويبدو أنها ستقود ثورة تنظيف الأسنان خلال الفترة المقبلة.