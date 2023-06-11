"بلاتفورمر": تويتر ترفض دفع فواتير خدمة غوغل للحوسبة السحابية

رفضت شركة "تويتر" دفع فواتير خدمة غوغل للحوسبة السحابية بحجة أن عقدها على وشك التجديد خلال الشهر الجاري، ما قد يقوض الأمان والثقة بشركة التواصل الاجتماعي الشهيرة، بحسب موقع "بلاتفورمر" الإخباري.

وذكر الموقع في تقرير، أن تويتر وقع عقداً لعدة أعوام مع غوغل فيما يخص مكافحة البريد العشوائي وحماية الحسابات، إلى جانب أمور أخرى، وذلك قبل أن يستحوذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في 2022.