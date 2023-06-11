"بلاتفورمر": تويتر ترفض دفع فواتير خدمة غوغل للحوسبة السحابية
رفضت شركة "تويتر" دفع فواتير خدمة غوغل للحوسبة السحابية بحجة أن عقدها على وشك التجديد خلال الشهر الجاري، ما قد يقوض الأمان والثقة بشركة التواصل الاجتماعي الشهيرة، بحسب موقع "بلاتفورمر" الإخباري.
وذكر الموقع في تقرير، أن تويتر وقع عقداً لعدة أعوام مع غوغل فيما يخص مكافحة البريد العشوائي وحماية الحسابات، إلى جانب أمور أخرى، وذلك قبل أن يستحوذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في 2022.
ويحاول تويتر إعادة التفاوض بخصوص عقده مع غوغل منذ مارس/آذار على الأقل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" المتخصصة في أخبار التكنولوجيا.
وكانت صحيفة ذا "إنفورميشن" ذكرت في مارس/آذار أيضاً، أن أمازون حذرت تويتر من أنها ستعلق مدفوعات الإعلانات بسبب فواتير الشركة المستحقة لخدمات أمازون ويب لخدمات للحوسبة السحابية.
كما لفت موقع "بلاتفورمر" إلى أن تويتر تستضيف بعض الخدمات على خادمها الخاص، في حين تدرج خدمات أخرى على منصات الحوسبة السحابية لشركتي غوغل وأمازون.
وخفض ماسك على تويتر التكاليف بشكل كبير منذ استحواذه على الشركة، كما سرح آلاف الموظفين. كذلك أمر الشركة بخفض تكاليف البنية التحتية، مثل الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية، بمقدار مليار دولار.