هل أنت قلق بشأن الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي؟ إليك طرق كشفها

أصبحت الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي رائجة على الإنترنت، ولكن إذا كنت قلقًا بشأن هذا المحتوى، فإليك طرق التعرّف على صور الذكاء الاصطناعي.

سيطرت صور الذكاء الاصطناعي على العالم مؤخرًا بواقعيتها الفائقة. ففي حين أن إنشاء هذه الصور يمكن أن يكون ميزة مفيدة للعديد من الأفراد، فإن البعض يحاول استخدامها لإنشاء صور مزيفة عميقة. ومع ذلك، هناك بعض الإجراءات المضادة التي يمكن للأفراد استخدامها عندما يتعلق الأمر بفصل هذه الصور عن الصور الحقيقية.

وفيما يأتي خمس طرق لمعرفة ما إذا كانت الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تحقق من عنوان الصورة والوصف والعلامات:

ربما تكون هذه هي الطريقة الأسهل لفصل صور الذكاء الاصطناعي عن الصور الحقيقية. ومع وجود قدر كبير من الجودة المحيطة بالمرئيات التي يصنعها الذكاء الاصطناعي، فقد تم حثّ الشركات التي تولد مثل هذه المواد على التحلي بالشفافية بشأن أصل منتجاتها.