خدوش "آيفون 17 Pro" تثير الجدل... وأبل تقدم تفسيرا رسميا‎

أثارت تقارير ومراجعات تقنية جدلاً واسعًا حول متانة هاتف "آيفون 17 برو" الجديد، وذلك بعد رصد بعض الخدوش والعلامات على النسخ المعروضة في متاجر "أبل" وشركائها.

تفسير أبل

وفي ردها على هذه المخاوف، أوضحت شركة "أبل" أن ما ظهر على الأجهزة ليس خدوشًا حقيقية، وإنما آثار انتقال مادة من حوامل "MagSafe" المستخدمة بكثرة في بعض المتاجر.

وأضافت الشركة أن هذه العلامات قابلة للإزالة بعملية تنظيف بسيطة، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على استبدال الحوامل المتضررة لتفادي المشكلة.

من جانب آخر، انتشر مقطع فيديو أظهر أن الحواف البارزة حول منصة الكاميرا في آيفون 17 Pro أكثر عرضة للخدش مقارنة بجوانب الهاتف الأخرى، وأرجع السبب إلى غياب تصميم مائل أو منحني يخفف من حدة الزوايا.

لكن "أبل" أكدت أن هذه الحواف تمتلك خصائص مشابهة لحواف الألومنيوم المؤكسد في منتجاتها الأخرى، مثل أجهزة "MacBook" وبعض طرازات "آيفون" السابقة. وأوضحت أن مثل هذه الأجزاء قد تُظهر تآكلًا طبيعيًا مع الاستخدام الطويل، رغم مرورها باختبارات صارمة لضمان الجودة.

تحسينات لافتة

ورغم الجدل، أشادت الاختبارات المستقلة بقدرة "آيفون Air" و"آيفون 17" بمختلف طرازاته على تحمل الضغط والخدوش، خاصة مع الجيل الثاني من طبقة "Ceramic Shield" التي أثبتت مقاومة أعلى للخدش مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما أن التصميم الجديد المصنوع من سبيكة ألومنيوم 7000 خفيفة الوزن، منح الهاتف أداءً حراريًا أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك البطارية، إلى جانب شعور مميز عند الاستخدام بفضل الهيكل أحادي القطعة.

موازنة بين القوة والأداء

وعلى الرغم من بعض الملاحظات المتعلقة بمتانة الحواف، يرى محللون أن فوائد التصميم الجديد تفوق هذه المخاطر، لا سيما مع تحسينات الأداء والوزن. و"أبل" بدورها تؤكد أن جميع أجهزتها تخضع لاختبارات صارمة تحاكي الاستخدام الواقعي لضمان صمودها أمام الظروف اليومية.