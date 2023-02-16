ابتكار تقنية تصوير ملونة بالأشعة السينية توفر الوقت والجهد

ابتكر باحثون من جامعة "غوتنغن" الألمانية، تقنية لتوليد صور أشعة سينية ملونة تختصر الوقت بفاعلية غير مسبوقة، وتوفر الجهد دون الحاجة إلى إجراء مسح ضوئي.

وتستغرق طريقة التصوير بالأشعة السينية التقليدية وقتاً طويلاً نسبياً، في ظل تركيز الأشعة السينية على العينة المراد تصويرها ومسحها ضوئياً.

واستخدم الباحثون كاميرا أشعة سينية طورتها شركة "بي أن سينيور" الألمانية المختصة بصناعة وتطوير الأجهزة الإشعاعية، فضلاً عن نظام تصوير جديد مكون من لوحة مغطاة بالذهب توضع بين العينة المراد فحصها والجهاز الكاشف.