غوغل تعترف: ميزة بحث AI Overviews تفتقد الدقة

توفر أداة البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي AI Overviews من غوغل للمستخدمين إجابات غبية بشكل لا يصدق، حيث أخبرت على سبيل المثال أحد المستخدمين بثقة بإضافة حوالي ربع كوب من الغراء غير السام إلى صلصة البيتزا الخاصة به لمنعها من الانزلاق من الفطيرة.

كما طلب من المستخدمين الآخرين تناول صخرة واحدة على الأقل يوميًا أو القفز من جسر البوابة الذهبية.

غوغل تعترف

بعد كل ذلك، أصدرت غوغل بيانًا، اعترفت فيه بأن بعض إجابات AI Overviews كانت غريبة أو غير دقيقة وغير مفيدة، ونتيجة لذلك، أعلنت إنها ستحد من بعض الاستجابات.

وتؤكد شركة غوغل أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو جزء من أهدافها الرئيسة. ولكن نظرًا لما حصل مع أحدث أدواتها بالفعل، لا يزال أمامها الكثير للعمل عليه وإثباته.