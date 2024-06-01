غوغل تعترف: ميزة بحث AI Overviews تفتقد الدقة
توفر أداة البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي AI Overviews من غوغل للمستخدمين إجابات غبية بشكل لا يصدق، حيث أخبرت على سبيل المثال أحد المستخدمين بثقة بإضافة حوالي ربع كوب من الغراء غير السام إلى صلصة البيتزا الخاصة به لمنعها من الانزلاق من الفطيرة.
كما طلب من المستخدمين الآخرين تناول صخرة واحدة على الأقل يوميًا أو القفز من جسر البوابة الذهبية.
غوغل تعترف
بعد كل ذلك، أصدرت غوغل بيانًا، اعترفت فيه بأن بعض إجابات AI Overviews كانت غريبة أو غير دقيقة وغير مفيدة، ونتيجة لذلك، أعلنت إنها ستحد من بعض الاستجابات.
وتؤكد شركة غوغل أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو جزء من أهدافها الرئيسة. ولكن نظرًا لما حصل مع أحدث أدواتها بالفعل، لا يزال أمامها الكثير للعمل عليه وإثباته.
وكتبت ليز ريد، رئيسة بحث غوغل، في تدوينة أنه على نطاق الويب، ومع وصول مليارات الاستفسارات يوميًا، لا بد أن تكون هناك بعض الأخطاء. وأكدت أن غوغل ستستمر في تحسين AI Overviews لتصبح أداة موثوقة يمكن الاعتماد عليها.
وتم إرجاع بعض المشكلات التي تمت ملاحظتها في غوغل AI Overviews إلى المشاركات غير الصادقة لمستخدمي Reddit، ما يشير إلى أن AI Overviews تستمد بعض البيانات من هذه المنصة. مع العلم أن شركة غوغل أبرمت الشركة صفقة بقيمة 60 مليون دولار مع Reddit لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على منشورات المستخدمين. ومن المضحك أن الذكاء الاصطناعي AI Overviews يستخدم الآن منشورات Reddit لإخبار الناس بأكل الغراء.
لا يقتصر الأمر على غوغل
ولا يقتصر الأمر على غوغل التي تكافح من أجل إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها. فلقد رأينا بالفعل روبوتات الدردشة والأدوات الأخرى التي تطلب من المستخدمين خيانة زوجاتهم، والهلوسة بالكثير من المعلومات، والفشل الذريع في تلخيص البيانات الموجودة، وإحداث فوضى كاملة في المنشورات بأكملها.
وقد استمر هذا الأمر لأكثر من عام. ومع أحدث الأخطاء الفادحة التي ارتكبها AI Overviews التابع لغوغل، فإن هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، تعتبر هفوات AI Overviews فظيعة بشكل خاص بالنظر إلى المكانة البارزة التي احتلها بحث غوغل لعدة عقود حتى الآن.
ولا تزال هذه الأداة تمثل الغالبية العظمى من سوق محركات البحث العالمية، لكن الدلائل المبكرة تشير إلى أن منافسيها يحققون خطوات كبيرة.
وفي هذا السياق قالت غوغل إنها تعلم أن الناس يثقون في محرك البحث الخاص بها للحصول على معلومات دقيقة، وأشارت إنها تلتزم بمعايير عالية، وتقدر تعليقات المستخدمين، وتأخذها على محمل الجد.