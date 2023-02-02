أبل تطور شاشة مركزية لإدارة المنزل الذكي

كشفت تقارير تقنية أن شركة أبل تعمل على تطوير ملحق منزلي جديد مصمم ليكون بمثابة محور لإدارة المنزل الذكي، قد يكون أقرب إلى الشاشة المركزية.

وتعد "Apple TV" و"HomePod" بالفعل محاور منزلية، ويمكن لجميع أجهزة أبل تقريبًا التحكم في إعدادها، لكن أبل تصمم منتجًا لإدارة المنزل بالكامل لجعل التحكم أسهل.

ووصف محلل أخبار أبل مارك غورمان من وكالة بلومبيرغ المنتج الجديد قيد التطوير بأنه يشبه جهاز "آيباد" منخفض المستوى، مما يشير إلى أنه يمكن أن يشبه "آيباد" من الجيل العاشر للمبتدئين.

ورغم شح المعلومات عن المنتج الجديد، إلا أنه يرجح أن يتم تصميمه للتركيب على الجدران والأشياء الأخرى باستخدام مثبتات مغناطيسية، لذلك يمكن وضعه في الجزء الأكثر مركزية من المنزل.

وسيجعل التصميم المثبت المنتج أكثر اندماجًا في المنزل من شيء مثل "آيباد"، وسيوفر مكانًا مركزيًا لأي شخص داخل المنزل للتحكم في المنتجات المتصلة بـ "HomeKit" و"Matter".