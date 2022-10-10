ابتكار تقنية تزيل الفيروسات والميكروبات من الجسم باستخدام "جسيمات مغناطيسية"

تمكن فريق بحثي من قسم الهندسة الطبية الحيوية في معهد "أولسان" الوطني للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، من تطوير تقنية جديدة، يمكنها إزالة مجموعة من الميكروبات والفيروسات بمجرى الدم في الجسم، في وقت واحد، وذلك باستخدام "جسيمات مغناطيسية".

ودمج باحثو المعهد، الجسيمات المغناطيسية، داخل أغشية خلايا مشتقة من خلايا الدم، للسماح لها بالهروب من مقاومة الجهاز المناعي للمواد الغريبة في الجسم.

وتعمل الجسيمات المغناطيسية عندما تدخل إلى الدم في الجسم، مثل المغناطيس وتجذب مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات، ثم تطرد من الجسم مع مسببات الأمراض.