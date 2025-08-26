"فضيحة المليون".. chat GPT يثير ضجة حول العالم

أحدث روبوت الدردشة "شات جي بي تي - chat GPT" للذكاء الاصطناعي من شركة "أوبن إيه آي" ضجة عارمة حول العالم، بعد انتشار تجربة "العد للمليون"، وسط شكوك بدأت تحيط بالتطبيق.

ونشر العديد من صناع المحتوى وخبراء التقنية أخيرا مقاطع فيديو توثق ما أسموها "تجربة المليون" ورفض المساعد الصوتي في "شات جي بي تي" تنفيذ أمر المستخدمين بعد الأرقام للمليون أو حتى لأرقام كبيرة نوعاً ما.

وأحدث رفض المساعد الشخصي الصوتي التجاوب مع الطلب صدمة جارفة نظرا لأنه يفترض أن يكون شكلا برمجيا ينفذ كل ما يطلب منه حتى لو كان صعبا.

لكن التطبيق هنا رفض التجاوب نهائيا مع طلب العد للمليون ولا البدء فيه أصلا بل حاول المراوغة والتحايل في الحديث لدرجة أثارت ارتياب المستخدمين وسط شكوك حول كون المساعد الشخصي موظف بشري لذلك يرفض نهائيا العد للمليون.

وبدأت التجربة تنتشر حول العالم بشكل واسع وكانت النتيجة متشابهة وفق الإفادات، وهي رفض المساعد الصوتي العد للمليون.