إسرائيل تطلق قمراً صناعياً استطلاعياً "لتعزيز مراقبة المنطقة"

أطلقت إسرائيل نسخة جديدة من قمر أفق الصناعي الاستطلاعي، اليوم الأربعاء، وقالت إنه سيعزز من مراقبتها للمنطقة على مدار الساعة في وقت تستعد فيه لمواجهة محتملة مع إيران.

والقمر "أفق-13" من إنتاج شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية‭‭ ‬‬المملوكة للدولة وهو الأحدث في سلسلة من الأقمار الصناعية محلية الصنع أُطلق أولها إلى الفضاء عام 1988.