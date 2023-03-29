إسرائيل تطلق قمراً صناعياً استطلاعياً "لتعزيز مراقبة المنطقة"
أطلقت إسرائيل نسخة جديدة من قمر أفق الصناعي الاستطلاعي، اليوم الأربعاء، وقالت إنه سيعزز من مراقبتها للمنطقة على مدار الساعة في وقت تستعد فيه لمواجهة محتملة مع إيران.
والقمر "أفق-13" من إنتاج شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة وهو الأحدث في سلسلة من الأقمار الصناعية محلية الصنع أُطلق أولها إلى الفضاء عام 1988.
وتم إطلاق القمر الصناعي على صاروخ شافيت فوق البحر المتوسط في مسار إطلاق صوب الغرب عادة ما تستخدمه إسرائيل خشية وقوع تكنولوجيا حساسة في يد دول أخرى إذا تعطل الصاروخ.
وقال بوعاز ليفي الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية في بيان، إن "أفق-13" هو الأكثر تطوراً من نوعه بقدرات مراقبة فريدة عن طريق الرادار وسيتيح جمع المعلومات أياً كانت أحوال الطقس وظروف الرؤية".