بمواصفات مميزة وسعر منافس.. "نوكيا" تكشف عن السماعة "كلاريتي 2 بلس"
طرحت شركة نوكيا التقنية سماعتها اللاسلكية الجديدة "كلاريتي 2 بلس +Clarity Earbuds 2" في الأسواق، وقدمتها بمواصفات مميزة، منها خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC.
وتأتي ساعة الشركة التقنية مقاومة لرذاذ الماء، ما يجعل استخدامها مناسبًا تحت الأمطار أو في أثناء ممارسة التمارين الرياضية، إذ تعمل تقنية كوالكوم "cVc" على إلغاء الصدى وحجب الضوضاء أثناء المكالمات، ما يجعل الصوت أكثر نقاءً.
كما أن السماعة "كلاريتي 2 بلس" تدعم تقنية "aptX" من كوالكوم لتحسين جودة الصوت عبر الاتصال اللاسلكي، فيما تحتوي على وضع الكمون المنخفض، الذي يقلل زمن تأخير الصوت أثناء تشغيل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.
وقالت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن سماعتها الجديدة ستتوفر بثلاثة ألوان، هي الوردي والأرجواني والرمادي، إذ يمكن تعليقها في الأذن من خلال سدادات مطاطية، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 60%.
وأكدت "نوكيا" أن السماعة الجديدة تدعم خاصية الربط السريع Fast Pair من غوغل، ما يسمح بتوصيل السماعات بسهولة وسرعة مع أجهزة أندرويد، وتعتمد على تقنية بلوتوث 5.2 في الاتصال اللاسلكي بالأجهزة، في حين يمكن لكل سماعة العمل حتى 7 ساعات متواصلة مع كل عملية شحن.
وستتوفر السماعة "كلاريتي 2 بلس" في الأسواق العالمية بسعر يقل عن مئة دولارٍ أمريكي، أو ما يعادل ذلك، ما يجعلها خيارًا مناسبًا.