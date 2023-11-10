بمواصفات مميزة وسعر منافس.. "نوكيا" تكشف عن السماعة "كلاريتي 2 بلس"

وقالت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن سماعتها الجديدة ستتوفر بثلاثة ألوان، هي الوردي والأرجواني والرمادي، إذ يمكن تعليقها في الأذن من خلال سدادات مطاطية، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 60%.

وأكدت "نوكيا" أن السماعة الجديدة تدعم خاصية الربط السريع Fast Pair من غوغل، ما يسمح بتوصيل السماعات بسهولة وسرعة مع أجهزة أندرويد، وتعتمد على تقنية بلوتوث 5.2 في الاتصال اللاسلكي بالأجهزة، في حين يمكن لكل سماعة العمل حتى 7 ساعات متواصلة مع كل عملية شحن.

وستتوفر السماعة "كلاريتي 2 بلس" في الأسواق العالمية بسعر يقل عن مئة دولارٍ أمريكي، أو ما يعادل ذلك، ما يجعلها خيارًا مناسبًا.