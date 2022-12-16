ماذا تعني علامات التوثيق الذهبية والرمادية والزرقاء في تويتر؟
إذا كنت تستخدم تويتر، فمن المحتمل أنك قد اكتشفت مجموعة من العلامات الملونة الجديدة على المنصة هذا الأسبوع، تتنوع ما بين الذهبية والزرقاء والرمادية، وهناك حسابات بدون علامة.
لكن ماذا تعني هذه العلامات في الواقع التي كانت تنحصر سابقاً في علامة وحيدة زرقاء تدل على أن الحساب الموثق بها يعود لشخص مهم، إلا أن الأمر لم يعد واضحًا تمامًا مثل ذلك.
العلامة الزرقاء
تعتبر Twitter Blue خدمة اشتراك تمنح المستخدمين "علامة زرقاء" للتحقق مقابل 8 دولارات شهرياً للمشتركين عبر الويب، ومقابل 11 دولاراً للمشتركين عبر Apple iOS.
وتُعرض على المشتركين هنا مجموعة من الميزات غير المتاحة لأصحاب الحسابات العادية، بما في ذلك القدرة على تعديل التغريدات بعد النشر وتقليل الإعلانات وإبراز تغريداتهم ونشر مقاطع أطول وأعلى جودة.
وليس كل من لديه علامة زرقاء يدفع مقابل اشتراك Twitter Blue؛ لأن أصحاب الحسابات الموثقة قبل عهد إيلون ماسك ستظل كما هي، ولكن سيتم استبدالها بعد تعميم النظام الجديد.
يشار إلى أن الاشتراك في Twitter Blue متاح الآن في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، وقالت الشركة إنها تخطط لطرحها في المزيد من البلدان قريباً.
العلامة الذهبية
بالإضافة إلى العلامة الزرقاء، استبدلت تويتر علامة "رسمي" بعلامة ذهبية على حسابات الأعمال التي تم التحقق منها، وهذا يشمل الشبكة الاجتماعية.
وتعد Xbox و Marvel Entertainment و Sony من بين الحسابات القليلة الأولى التي لديها علامة الذهب.
العلامة الرمادية
بنفس الطريقة التي تكون بها العلامة الزرقاء للأفراد والذهبية للشركات، فإن العلامة الرمادية ستكون للحسابات الحكومية مثل الوزارات وغيرها.
ولم تقدم رسمياً هذه العلامة الرمادية حتى الآن، لكنها قالت إنها ستكون قريباً متاحة للجهات التي ستحصل عليها.
وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر قد كشف في تغريدة سابقة أن موقع التواصل الاجتماعي سيطرح علامات توثيق ذهبية ورمادية مع إعادة إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء.
وقال ماسك إنه سيتم التحقق يدويا من كافة الحسابات الموثقة قبل تفعيل العلامة.