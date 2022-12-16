ماذا تعني علامات التوثيق الذهبية والرمادية والزرقاء في تويتر؟‎‎

إذا كنت تستخدم تويتر، فمن المحتمل أنك قد اكتشفت مجموعة من العلامات الملونة الجديدة على المنصة هذا الأسبوع، تتنوع ما بين الذهبية والزرقاء والرمادية، وهناك حسابات بدون علامة.

لكن ماذا تعني هذه العلامات في الواقع التي كانت تنحصر سابقاً في علامة وحيدة زرقاء تدل على أن الحساب الموثق بها يعود لشخص مهم، إلا أن الأمر لم يعد واضحًا تمامًا مثل ذلك.